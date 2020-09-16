中泰共同推进两国中小企业贸易与投资合作

泰国中小企业促进局与中银泰国在曼谷签订合作备忘录

人民网曼谷9月16日电（记者孙广勇）泰国中小企业促进局与中银泰国9月14日在曼谷签订合作备忘录，旨在共同推进中泰两国中小企业贸易与投资合作，探索新形势下双方合作机制，助力泰国中小企业拓展中国市场。中国银行是首家与泰国中小企业促进局签订合作备忘录的中资金融机构。

泰国中小企业促进局局长威拉蓬表示，因新冠疫情，泰国经济受到了严重影响。2020年下半年小微企业（MSME）收缩幅度会比OSMEP预估的进一步扩大，但是中国经济仍在增长。2020年1月至7月，中国是泰国第一大贸易伙伴，出口额为14211.46亿泰铢。泰国对中国出口在2020年下半年有望增加，中国将继续成为主要的出口市场。 因此，中小企业促进局（OSMEP）加快了与中国各类机构的合作，以支持中小企业扩大对中国的贸易。由OSMEP最近提议，中国银行（泰国）股份有限公司与泰国中小企业促进局签署了合作备忘录。

中银泰国李峰行长表示，目前中泰双边贸易将近一半集中在广东和江苏两个省份，中国地域辽阔，有巨大的贸易拓展空间，中泰两国贸易还有很大的合作潜力和商机，中银泰国将做好搭桥牵线的作用，联动海内外分支机构为泰国企业跨境经贸投资洽谈提供协助。

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