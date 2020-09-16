中俄贸易指数呈现平稳上升态势

人民网莫斯科9月16日电（记者殷新宇）16日发布的《中俄经贸指数报告(2020)》显示，2019年，中俄贸易指数总体呈现平稳上升态势，较2018年上涨12.66%。

《中俄经贸指数报告(2020)》由中国经济信息社推出。《报告》以中俄两国进出口贸易发展情况为切入点，通过建立可量化的指数体系，全方位、多层次地准确反映中国以及各区域对俄贸易的往来情况，科学监测双边贸易发展水平和趋势。

俄罗斯人民友谊大学副教授奥列格·季莫费耶夫在接受记者采访时表示，近年来中国、俄罗斯和很多国家在贸易领域面临来自美国等西方国家严厉的保护主义。美国动辄对他国实施单方面经济制裁，采取关税和非关税限制。对不遵守美国国内制裁制度的第三国公司进行制裁已成为美国的一种普遍做法。保护主义、单边主义对世界经济造成打击。在这一背景下，中国政府提出扩大对外开放，共同营造开放包容的合作环境，这将有利于世界经济恢复增长。

季莫费耶夫提出，服务贸易发展具有广阔前景，服务业开放合作将成为推动世界经济发展的重要力量。首先，服务贸易不易受到贸易保护主义压力的影响，在这一领域有绕过贸易保护主义和制裁措施的机会。

俄罗斯“世界无国界”旅游协会派代表参加了不久前在举行的中国国际服务贸易交易会。“世界无国界”旅游协会委员会成员利沃夫表示，相信在新冠疫情结束后俄中两国的旅游业将得到恢复。他表示，该协会与中国旅游协会正在联合开发一个社交网络平台，这一平台将把两国旅游市场的参与者联系在一起。中国游客的需求、中国旅游业者的声音可以通过平台传达给俄罗斯同行，帮助俄罗斯旅游企业更好地服务中国游客。据俄罗斯政府提供的数据， 2019年150万中国游客到访俄罗斯，中国是俄罗斯第一大旅游客源国。中国赴俄旅游客流量增长近19%。

季莫费耶夫表示，在当前世界贸易不确定性日益增加的背景下，中国政府正在不断增长对服务贸易的关注度。中国政府提出将设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区。季莫费耶夫认为，中国向全世界表明推进在服务贸易领域信息化和数字化进程的决心。他预计，为服务贸易提供支撑的电子金融和银行服务将获得较快发展。

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