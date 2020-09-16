中缅齐努力  共同遏疫情

人民网仰光9月16日电（记者李秉新）近期在我国西南边陲云南省瑞丽市出现有缅籍新冠肺炎患者偷越国境进入我国，造成新冠疫情输入现象。中缅两国政府对此高度重视，中国驻缅使馆负责人日前与缅甸卫生体育部、外交部主管官员举行电话会议，就加强中缅新冠肺炎疫情联防联控进行工作对接。使馆负责人表示，近来缅甸国内新冠肺炎疫情出现反弹并呈扩散趋势，已出现自缅甸经航空和陆路输入中国的确诊病例，希望双方进一步用好中缅边境联防联控等机制，做好航空乘客赴华远端核酸检测，切实加强边境管控，共同打击非法出入境活动，加强疫情信息共享，全力防止疫情蔓延。中方将继续在力所能及的范围内为缅甸疫情防控提供帮助。

驻曼德勒总领事陈辰日前也与曼德勒省政府首席部长佐敏貌、掸邦政府首席部长林图、克钦邦政府首席部长凯昂通话，表示将根据缅方需要继续协助缅方提升核酸检测能力，积极加强边境联防联控，共同打击非法出入境活动，防止疫情跨境蔓延。他还希望领区各地政府继续为在当地工作生活的中国公民提供必要便利。

缅方感谢中方大力协助抗击疫情，表示将与中方通力配合，做好疫情联防联控和边境管控工作，继续照顾好当地中国公民。

与此同时，缅甸驻昆总领馆也号召每位在中国瑞丽的缅甸公民遵守并配合现行防疫措施，严禁非法出入境。

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