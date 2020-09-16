蒙古国总统巴特图勒嘎会见王毅

新华社乌兰巴托9月16日电 当地时间9月16日，蒙古国总统巴特图勒嘎在乌兰巴托会见国务委员兼外长王毅。

巴特图勒嘎请王毅转达对习近平主席的诚挚问候。巴特图勒嘎表示，蒙方高度重视蒙中关系，愿同中方携手努力，不断为蒙中全面战略伙伴注入新的内涵。疫情以来，双方相互支持，相互帮助，共同抗疫。我还专程访华，当面表达对中国的支持。两国经贸合作顺利发展，未来合作空间广阔。蒙方愿同中方深化各领域合作，不断扩大贸易规模，增加对华优质农牧产品、煤炭出口，加强边境口岸及公路铁路跨境运输合作，便利两国经贸和人员往来。蒙方愿同中方加强蒙中俄三方合作，共同维护地区发展繁荣与和平稳定。

王毅首先转达习近平主席对巴特图勒嘎的良好祝愿。王毅表示，疫情发生以来，中蒙两国守望相助，共克时艰，生动诠释了人类命运共同体理念。特别是今年2月，总统先生在中国疫情防控的关键时候访问中国，并赠送3万只羊以示支持，传为中蒙友谊的佳话。中方也积极向蒙方提供医疗物资援助，毫无保留分享防治经验和信息。

王毅说，目前疫情还在全球蔓延，作为友好邻邦，中蒙要加强疫情常态化防控合作，共同维护好两国人民健康，为建设人类卫生健康共同体做出努力。双方要加紧推进后疫情合作，把损失的时间补回来。中国市场巨大，将为蒙方发展提供重要机遇，愿进口更多符合国内市场需要的农牧产品和能源产品，加强边境口岸、过境货物运输合作，尽早探讨签署双边自贸协定，推动双边贸易规模不断增长。中蒙俄合作是邻国之间的互利合作，我们要落实好三国经济走廊建设，有序推进重要合作项目。

王毅强调，中蒙是永久的邻居，也要做永远的好朋友，这是我们必须坚持的大方向。双方应加强政治互信、夯实两国关系的政治基础，确保两国关系长期健康稳定发展。

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