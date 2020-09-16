记者观察：菅义伟任首相后，谁将是新任官房长官？

人民网东京9月15日电（李沐航）决定日本首相安倍晋三接班人人选的自民党总裁选举于14日结束。通过投票，日本现任内阁官房长官菅义伟成为新一任自民党总裁。同时，接下来的一系列人事任免、变动也成为日本政界及社会各界所关注的焦点。菅义伟作为新一任自民党总裁，必须在党内干部任免和未来的内阁成员名单上做出决断。而菅义伟能否顺利执政，其关键或许在于其身后的几大“派系”。

岸田文雄支持率排名第二 影响力得到保障

本次日本自民党总裁选举，是通过自民党国会议员的393票和各都道府县的3名地方代表票即141票、总计534票（其中1票无效）选出自民党总裁。其中，菅义伟获得党内国会议员的赞成票288票、地方代表赞成票89票，总计377票；自民党政务调查会长岸田文雄获得党内国会议员的赞成票79票、地方代表赞成票10票，总计89票；原自民党干事长石破茂获得党内国会议员的赞成票26票、地方代表赞成票42票，总计68票。菅义伟最终获得压倒性胜利，但岸田文雄也是本次选举中的焦点人物。据了解，岸田文雄派系的人数超过石破茂派系，如果岸田文雄在此次选举中得票数低于石破茂，其影响力则有可能会被削弱。所以，岸田文雄最终在本次选举中获得第二名，其影响力基本可以得到保证。

菅义伟明确表示继承并继续推行安倍政权的政策

菅义伟在获得总裁选举的胜利后表示：“新冠疫情的不断扩大可以说是一场国难，在此期间，政府绝对不能出现政治空白期。我们一定要渡过危机，让每一位国民都可以安心，并努力恢复到以往安定的生活中去。为此，我必须继承并继续推进安倍总理所推行的政策。”

谁最有可能成为新一任内阁官房长官？

对于自民党内的人事任免和变动，菅义伟将如何进行调整，其关键在于党内的各大“派系”。虽然菅义伟提出在党内将贯彻“脱离派系”的用人模式，但在本次总裁选举中，他是在以二阶派为首的党内主要派系支持下，才获得大多数支持票并取得胜利的。因此，菅义伟在今后的人事任免中，必然会听取“派系”意见，但在人事任免中会受到多大影响还不得而知。另外，在选举中，菅义伟除了获得党内国会议员7成以上的支持，也获得了地方代表6成以上的支持，根基非常牢固。而他能否在任期内做到“脱离派系”，根据自己的判断量材录用，还需要进一步关注。

在人事任免上，最引人关注的职位是内阁官房长官一职。目前，日本国内普遍将焦点集中在三人身上。即文部科学大臣荻生田光一、厚生劳动大臣加藤胜信以及经济产业大臣梶山弘志。荻生田光一属于自民党内第一大派系“细田派”；加藤胜信属于“竹下派”，两人均担任过内阁官房长官，所以对于新一任内阁官房长官的人选，有不少声音表示二人最为妥当。根据自民党相关人士透露，加藤胜信因为要角逐派系内职务，所以有不少党内人士表示，荻生田光一接任内阁官房长官一职是最佳方案。

另外，菅义伟非常敬佩已故前内阁官房长官梶山静六，并称他为“政治之师”。梶山静六的儿子则是经济产业大臣梶山弘志，他与菅义伟关系密切。有政府内人士直言：“菅义伟比谁都信任梶山。”

虽然菅义伟提出“脱离派系”路线，但现实中如果完全无视派系的意向则会引起风波。所以，关键是他会接受派系的要求到何种地步。

关于内阁官房长官的继任者问题，菅义伟回答称：“综合工作能力强的人最好。”因为菅义伟是日本政府有史以来担任内阁官房长官职务最久的人，所以他最清楚拥有怎样资质的人可以胜任。因此，最终他选择谁来继任成为人们关注的焦点。

日本半数以上民众不希望马上解散众议院

另外，关于未来是否解散众议院举行大选的问题，菅义伟曾在12日表示：“因为新一任首相才拥有解散的权利，所以我认为这是新一任首相判断的事情。”

13日，日本副首相兼财务大臣麻生太郎在新潟县新发田市举行的演讲中指出：“在1年之内绝对会进行众议院选举。下一任首相很可能会马上宣布解散众议院。”

麻生介绍称，自己在2008年9月就任首相后也曾希望立即解散众议院，但由于雷曼危机而放弃。他强调称“时机极为重要”。

据了解，麻生领导的麻生派是自民党内第二大派，共有54名国会议员。在谈到支持菅义伟的理由时，麻生提到新冠疫情蔓延等问题，称“我认为在非常时期，菅义伟更优秀。”

另一方面，根据日本新闻网和《读卖新闻》在9月4日至6日开展的有关解散众议院举行大选的调查发现，有16%的受访者表示“希望今年内解散”，20%的受访者表示“希望2021年前半年解散”，55%的受访者认为“没有必要在其任期届满前解散”。可见，多数日本国民认为没有必要马上解散众议院举行大选。

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