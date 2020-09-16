【网连世界】欧洲疫情再反弹 多国政府积极应对

随着各国逐步推进复工复产，加上民众暑期出游活动增多，近期欧洲疫情出现反弹，多国每日新增确诊病例持续走高。为防止疫情进一步扩散，欧洲国家政府积极出台相应措施，努力遏制疫情反弹势头。

反弹势头明显 多国新增病例数走高

世卫组织称，仅在9月11日，欧洲的55个国家就报告了逾5.1万例新增病例，超过4月时最高纪录。当地时间14日，世界卫生组织欧洲分部负责人表示，欧洲新冠疫情出现反弹，而疫情的再度暴发预计将导致单日死亡人数增加。

欧洲新冠病例数在最近几周急剧上升，尤其是西班牙和法国。自进入新常态以来，西班牙疫情持续恶化，新增确诊病例数走高。据西班牙卫生部9月11日数据，当日新增确诊病例12183例，累计确诊病例超56.6万。法国政府网站13日数据显示，过去24小时法国新增7183例，累计确诊病例超38.7万例。

其他几个欧洲主要国家疫情都呈现出不同程度的反弹态势。英国政府网站数据显示，9月14日新增确诊病例2621例，这是英国连续第9天单日确诊病例超2000例。根据德国联邦疾控机构罗伯特·科赫研究所近日数据，德国单日感染新冠肺炎人数已接近2000人。截至9月11日，德国单日新增确诊人数已连续4天破千。意大利此前是欧洲疫情最为严重的国家之一，过去两个月疫情逐步缓解。但近来新增确诊人数不断上升，意大利官方数据显示，9月14日新增确诊1008例，连续多日破千例。

有专家认为，近期疫情反弹与放松管控措施、部分民众缺乏防疫意识、暑假期间人口流动大密切相关。欧洲疾病预防控制中心公共卫生专家吉安弗兰科·斯皮特里认为，在许多国家，疫情反弹是由“年轻人参加聚会”和“人们恢复正常生活”造成的。德国汉诺威兽医大学病毒学家艾伯特·奥斯特豪斯表示，目前的病例增加表明欧洲放松防控措施时间过早、幅度过大。

多管齐下 政府出台针对性举措应对

为防止疫情加重，欧洲多国政府纷纷恢复强制佩戴口罩、限制聚集活动人数上限等措施，积极遏制疫情再抬头。

当地时间2020年9月14日，意大利罗马，学生时隔六个多月后返回校园上课。（IC photo 版权作品，请勿转载）

英国首相约翰逊9日宣布疫情防控新举措，包括禁止社交场合6人以上聚集。据了解，最新社交管控措施“六人制”禁令于14日开始实施。该禁令规定，无论在室内或室外，聚会人数不能超过6人。违者将面临高达3200英镑（约合人民币28160元）的罚款。

法国总理卡斯泰11日表示，疫情严重反弹反映出法国人在执行防疫规定方面的松懈。为避免再次“封城”，法国人必须严格遵守防疫规定，包括佩戴口罩、保持社交距离和勤洗手等。卡斯泰说，目前法国每周进行的新冠病毒检测超过100万次，今后将优先对医护人员、病患接触者和脆弱人群进行检测，并为医疗保险机构和卫生机构征召2000人负责新冠患者和接触者的追踪工作。此外，居家隔离时间从14天缩短到7天，同时加强对实际隔离情况的监督。

为避免暑期大量游客从国外返回造成疫情传播，欧洲国家根据疫情严重程度划分等级，对从危险区域返程的游客实施隔离或核酸检测。德国政府8月底出台新政策，规定从高危地区返回的游客，如入境时不接受核酸检测则需自行居家隔离14天；如入境时核酸检测结果为阴性则需居家隔离至少4天。立陶宛规定从15日起，所有入境者，无论以何种交通方式抵达，均需事先在网上填报个人信息，向国家公共健康中心报备，并在登上交通工具前出示确认书或QR码。

此外，一些国家也根据自身情况调整防疫政策。西班牙卫生部门下令关闭夜店，并在无法控制安全距离的公共场所禁止吸烟，同时呼吁民众尽量减少社交接触。葡萄牙总理科斯塔10日宣布了一系列新防疫举措。例如，禁止十人以上聚会；一些店铺只能在上午10点以后开始营业；超市等可以营业至晚上8时至11时。针对人口密集的里斯本和波尔图，葡萄牙政府还提出了调整通勤时间、安排远程办公、协调用餐时间等以应对开学、返工及流感季节的到来。捷克重启部分此前已取消的防控措施应对疫情恶化。自10日起，全国室内公共场所开始恢复实施“口罩令”；自14日起，继首都布拉格之后，整个中波希米亚州以及兹林州的乌赫尔堡也将禁止餐饮场所在午夜至早上6时之间营业。当地时间9月14日起，奥地利执行防疫新措施，要求民众在银行、药店、零售业等服务性行业场所必须佩戴口罩，或采取口鼻保护等其他措施。同时，要求各类场所严格控制活动人数。

携手抗疫 多国合作加紧疫苗研发

为尽早控制疫情，欧洲多国积极推动有关新冠疫苗国际合作，并加速自主研发疫苗进程。

目前，欧洲多国正努力自主研发疫苗。俄罗斯卫生部日前已宣部注册世界首款新冠疫苗“卫生V”，并同步开展三期临床试验。8月24日，由意大利拉齐奥大区、卫生部、大学和科研部等机构共同参与的新冠疫苗项目开始进行一期临床试验。意大利国家传染病研究所医院卫生主管弗朗切斯科·瓦亚表示，如果疫苗试验在今年内顺利完成，将有望在2021年春季投产。

今年6月，法国、德国、意大利和荷兰结成“疫苗联盟”，以实现在欧洲本土出品新冠疫苗。“疫苗联盟”与总部位于英国阿斯利康制药公司已达成协议，如果该公司与牛津大学合作研发的疫苗项目成功，该公司承诺为欧洲地区提供4亿剂新冠病毒疫苗，首批交付时间预计在2020年底之前。

比利时病毒学家马克·范·兰斯特表示，欧洲国家有了前期的疫情应对经验，采取的措施更加精准。目前疫情尚未结束，在大规模接种疫苗之前，欧洲各国仍需密切观察，努力平衡疫情防控和社会经济发展。（部分资料来源：新华网、人民日报、中国新闻网、央视新闻等）

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