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秋田县市民庆祝老乡菅义伟即将就任新首相 期待推动当地经济发展

2020年09月16日13:34  来源：人民网-国际频道
 

人民网东京9月16日电（孙璐 滕雪 吴颖）日本内阁官房长官菅义伟14日当选为自民党新总裁，将在16日接受任命成为日本第99任首相，其家乡秋田县汤泽市庆祝气氛浓烈。

人民网日本频道（吴颖 制图）

人民网日本频道（吴颖 制图）

当地时间14日下午2点（北京时间下午1点），由菅义伟的高中同学组成的“菅义伟秋田故乡加油会”150多人聚集在汤泽市内酒店，通过现场直播大屏幕观看了总裁选举投票的现场直播。下午3时20分,菅义伟最终以377票击败另外两位候选人石破茂和岸田文雄。大屏幕上同时出现菅义伟身影及“当选为自民党新总裁”字幕的瞬间画面时,现场人员纷纷举起手机记录这一纪念时刻。

“菅义伟秋田故乡加油会”会长带领现场所有人三呼“万岁”

（图片来源于秋田魁新报视频截图）

“菅义伟秋田故乡加油会”干事长由利昌司登上了讲坛，在他的带领下会场人群三呼万岁。由利昌司是菅义伟的小学到高中的同窗，曾任汤泽市议会议长。场内人员相互握手庆祝，并挂出了“祝菅义伟就任自由民主党总裁”的横幅。

菅义伟家乡庆祝气氛高涨

菅义伟将成为日本第99任首相，其家乡汤泽市居酒屋的99日元（约合人民币6.6元）价格促销活动（图片来源于日本共同通信社）

当地缝制公司在加急制作庆祝的旗帜。

（图片来源于秋田魁新报）

日本秋田县汤泽市各处洋溢着庆祝气氛，据悉，当地将在16日菅义伟正式出任首任后，在汤泽市车站大道商店街挂出约6米长的庆祝横幅，和悬挂1123面庆祝旗帜。由于菅义伟将成为第99任首相，当地计划启动“99促销活动”，以99日元（约合人民币6.6元）或990日元的价格出售商品。

秋田县家乡人对菅义伟的期待

菅义伟当选致辞说“作为秋田一家农户的长子而出生。迈进没有地缘和血缘关系的政治世界，一切都是从零开始的。这样的我将担任具有历史和传统的自民党总裁，发誓倾注我本人的一切，为日本和老百姓工作”。16日他即将接替以健康为由而辞职的安倍晋三，出任日本第99任首相。

菅义伟出生在秋田县雄胜郡秋之宫村(现汤泽市秋之宫)，为农家的长子,家中有父母,两名姐姐及一名弟弟。汤泽市秋之宫地区位于秋田县最南端的山区，与宫城县接壤。据说“秋之宫”的地名是取了秋田和宫城的头的一个字。

当地报纸在JR秋田车站分发“菅义伟当选自民党总裁”号外新闻

（图片来源于秋田魁新报视频截图）

菅义伟幼年时期的1950年代时，秋之宫村人口不到5千人。由于近年来人口减少速度加快，截至2020年3月末当地人口仅为1489人。当地部门表示，希望新内阁班子不仅要继承安倍政权的政策，更要提出促进各地方均衡发展的政策。“菅义伟秋田故乡加油会”会长由利昌司在14日举行的庆祝会表示，期待新首相能够盘活地方经济，解决东京都等大城市人口过于密集的现状以及新冠疫情的防控工作。也有民众表示，希望政府加速地方高速公路等基础设施建设，以及创造年轻人在地方就业机会。

(责编：艾雯、燕勐)
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