环球人物：“农家长子”菅义伟开启首相之路

菅义伟当选日本第99任首相

当地时间9月14日，日本内阁官房长官菅义伟以绝对优势当选新任自民党总裁。16日下午，菅义伟在当天的临时国会上经过众议院的首相指名选举，正式成为日本战后第99任首相。

菅义伟现年71岁，虽出身农家，但是一位老练的政治家。他与前任首相安倍晋三关系密切，被广泛认为是安倍政治经济政策的继承者。在当前日本久陷经济颓势、新冠疫情反弹、“修宪”中断的背景下，菅义伟内阁重任在肩。

从政之路：从农民的儿子到步入政权中心

与出身政治世家的安倍不同，菅义伟是一位白手起家的平民政治家。这位即将领航世界第三大经济体的人物，出生于秋田县的一个农家。

秋田县是日本著名的多雪之地，1967年3月仍有残雪，刚刚高中毕业、年仅18岁的菅义伟从老家前往东京。在接受日本《FLASH》周刊采访时，菅义伟曾表示，当时也并没有什么青云之志，只记得故乡阴云满布，白雪皑皑，自己虽为农家长子，却并不想子承父业，一心想着逃离乡下。

来到东京后，菅义伟曾在一家生产纸箱的工厂打工，初尝社会之残酷。后来，菅义伟考上了法政大学法学部。大学时代，他唯一的爱好就是空手道。菅义伟曾说，空手道让他学会了很多礼节，以及前辈后辈之间的序列关系。“空手道的练习很辛苦，但也让我明白，再困难的事情，经过时间的洗礼，总会过去。”

政法大学毕业后，菅义伟曾在一家电气设备公司工作。这家公司存在的主要意义，是安顿在官场退休后获聘到民间工作的“建设族”高级官僚。菅义伟曾说过，正是在当时他开始感受到“政治是世间的根基”。

三位自民党总裁候选人手书自己的座右铭。岸田文雄：春风接人。菅义伟：有志者事竟成。石破茂：鸷鸟不群。

菅义伟的从政之路印证了他“有志者事竟成”的座右铭。有了从政的念头之后，菅义伟通过法政大学校友会联系上了校友中村梅吉。在中村梅吉秘书的介绍下，菅义伟开始担任当时的众议院议员小此木彦三郎的秘书，一做就是11年。

1987年4月，37岁的菅义伟顶着重重压力，首次参加了神奈川县横滨市议员选举。在磨破了好几双鞋的游说之后，菅义伟奇迹般地当选，踏出了他政治家梦想的第一步。后来，他成了横滨的“影子市长”。

1996年，47岁的菅义伟首次当选日本第41届众议院议员。从此，他的政治命运与安倍晋三紧密联系在了一起。从2012年起，在8年的内阁官房长官任上，菅义伟实际担任着内阁中仅次于首相的二把手。他在每天两次的记者会上应对着棘手的问题，在政策上为安倍提供建议，管理着着日本桀骜不驯的官僚集团。

行事风格：务实高效的“令和大叔”

1989年，日本明仁天皇继位，时任内阁官房长官小渊惠三在发布会上亮出新年号“平成”，从此被人们称为“平成大叔”，后来小渊就任了日本第84任首相。20年后的2019年，官房长官菅义伟高举新年号“令和”二字，“令和大叔”也成了日本人对他的爱称。

“令和大叔”菅义伟

“令和大叔”菅义伟今年已经71岁了，他不喝酒，也不吸烟，热爱溪流垂钓、散步，喜欢甜食，爱吃松饼。据《每日新闻》报道，菅义伟喜欢早起，一般早上5点起床，然后会做一些简单的腹部肌肉运动，之后会阅读早报。6点，他会准时收看NHK新闻节目《早安日本》，然后换上西装，从位于东京赤坂的医院宿舍出发，散步约40分钟，同时会在脑海里整理当日例行记者会的相关内容。

一位之前的高中同学说，菅义伟非常安静，是一个你不会注意到他的存在的人。“尽管菅义伟长时间担任新闻发言人，但是他不动声色的发言方式让人很难摸透这位公众人物的内心。”有西方媒体这样评价他的风格。

但是在成为自民党总裁候选人后，他经历了形象的转变。“一个像我这样的普通人可以有机会成为首相……这就是日本的民主，不是吗？”他在竞选活动开头就这样说。

成功当选后的菅义伟，将把日本引向何方呢？

有媒体认为，菅义伟的参谋能力大于领导能力和远见。“无派别、非世袭出身，菅义伟的国家领导力仍是未知数。”韩国《每日经济》14日报道中这样写道。也有人担心菅义伟身边能否有得力的参谋。安倍就在最近的采访中预言说，首相菅义伟的难题在于，他再也没有一位官房长官菅义伟了。

执政预测：延续一个“没有安倍的安倍政府”

菅义伟被广泛认为是安倍政治经济政策的继承者。他本人也不否认这一点。他曾表示，安倍的经济政策（扩大政府支出，额外宽松的货币政策和结构性改革）将保持不变。

在外交上，菅义伟承认自己缺乏帮助安倍与特朗普结成亲密私人关系的外交技巧，但他仍然继续以与美国的安全关系作为优先。分析人士认为，菅义伟的对华政策不会太激进。

在9月12日出席公开辩论会时，菅义伟表示，日本外交的基础是日美同盟。以此为基础，与亚洲各国进行紧密交往尤为重要。“日中之间存在各种各样的难题，但重要的是继续灵活运用高层对话的机会，来逐一解决这些问题。”

当前，日本处于一个艰难时刻。新冠疫情已经造成了有史以来最为严重的经济衰退。安倍在疫情前就推出的安倍经济学，目前仍然在推进当中，日本已经经历了数年的滞涨，衰退和非常缓慢的经济增长。

分析认为，在这样的经济背景下，以及修改战后和平宪法、举办东京奥运会等计划，都需要菅内阁提供稳定的过渡。“安倍和自民党内其他大佬们选择菅义伟，是因为他能够在没有安倍的情况下延续安倍政府的最佳候选人”，日本上智大学政治科学教授Koichi Nakano告诉BBC记者。

有观察者认为，2021年9月大选来临之时，在自民党内部可能产生另一场领导力之争。届时的竞争将更加关于如何赢得大选，而不是仅仅承诺政策延续性。

(责编：杨牧、燕勐)