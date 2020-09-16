人民网>>国际

“联合国2030年可持续发展目标与中国减贫经验”线上研讨会举行 黄坤明作视频致辞

2020年09月16日12:03  来源：新华网
 

　　新华社北京9月16日电　“联合国2030年可持续发展目标与中国减贫经验”线上研讨会近日举行。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明在北京主会场作视频致辞。

　　黄坤明指出，在联合国成立75周年之际，共同探讨人类可持续发展的目标路径，分享全球减贫的实践经验，具有重要意义。中共十八大以来，习近平主席聚焦人民群众对美好生活的向往，带领中国人民全面打响脱贫攻坚战。今年，中国将在现行标准下消除绝对贫困，提前实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。中国经验表明，生存权和发展权是首要的基本人权，减贫事业是崇高追求、更是务实行动，必须立足自身国情，全社会共同参与，以国际合作应对全球性问题。

　　黄坤明指出，当前新冠肺炎疫情已成为全球减贫事业现实而紧迫的挑战。中国愿与世界各国一道，秉持人类命运共同体理念，加大国际抗疫合作力度，捍卫全球公共卫生体系，共同打赢全球抗疫阻击战。要以开启“行动十年”计划为契机，聚焦发展中国家面临的困难挑战，将联合国可持续发展议程与本国发展战略深入对接，最大程度凝聚减贫合力，建设远离贫困、共同繁荣的美好世界。

　　此次研讨会由中央广电总台CGTN智库主办，来自39个国家和地区的前政要、国际组织负责人、智库代表等约140人与会。

(责编：杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved