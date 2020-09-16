“联合国2030年可持续发展目标与中国减贫经验”线上研讨会举行 黄坤明作视频致辞

新华社北京9月16日电 “联合国2030年可持续发展目标与中国减贫经验”线上研讨会近日举行。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明在北京主会场作视频致辞。

黄坤明指出，在联合国成立75周年之际，共同探讨人类可持续发展的目标路径，分享全球减贫的实践经验，具有重要意义。中共十八大以来，习近平主席聚焦人民群众对美好生活的向往，带领中国人民全面打响脱贫攻坚战。今年，中国将在现行标准下消除绝对贫困，提前实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。中国经验表明，生存权和发展权是首要的基本人权，减贫事业是崇高追求、更是务实行动，必须立足自身国情，全社会共同参与，以国际合作应对全球性问题。

黄坤明指出，当前新冠肺炎疫情已成为全球减贫事业现实而紧迫的挑战。中国愿与世界各国一道，秉持人类命运共同体理念，加大国际抗疫合作力度，捍卫全球公共卫生体系，共同打赢全球抗疫阻击战。要以开启“行动十年”计划为契机，聚焦发展中国家面临的困难挑战，将联合国可持续发展议程与本国发展战略深入对接，最大程度凝聚减贫合力，建设远离贫困、共同繁荣的美好世界。

此次研讨会由中央广电总台CGTN智库主办，来自39个国家和地区的前政要、国际组织负责人、智库代表等约140人与会。

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