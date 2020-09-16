美国已有近55万儿童感染新冠病毒

新华社华盛顿9月15日电（记者 谭晶晶）美国儿科学会和儿童医院协会联合发布的最新报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国已有近55万名儿童确诊感染新冠病毒，且近期儿童感染病例数快速增加。

14日发布的这份报告统计了美国各地公布的儿童新冠感染数据。数据显示，截至9月10日，美国共报告549432例儿童新冠确诊病例，每10万名儿童中约有729人感染。在8月27日至9月10日的两周内，美国儿童确诊病例从476439例增至549432例，增长了近7.3万例，增幅为15%。有9个州儿童新冠确诊病例数超过1.5万例。

报告显示，美国儿童住院病例占新冠住院病例总数的0.6%至3.6%，儿童死亡病例占新冠死亡病例总数的0.3%以下。美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，有的州将儿童最大年龄界定为19岁，有的州则将0-12岁界定为儿童。

美国儿科学会称，目前看来，儿童新冠重症病例非常少见，但各州需要继续报告新冠检测、确诊、患者入院情况、不同年龄和族裔死亡病例等详细信息，以便能继续记录和监测新冠疫情对儿童健康的影响。

近期，随着美国复学季到来，部分学校开始恢复面对面授课，导致一些学校新冠病例激增，许多学校决定继续线上教学。《纽约时报》的美国高校疫情追踪数据显示，目前美国有超过1190所高校报告了超过8.8万例新冠确诊病例。

美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，截至美国东部时间15日下午，美国累计确诊病例超过659万例，累计死亡病例超过19.5万例。

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