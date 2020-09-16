以色列与阿联酋和巴林在白宫签署关系正常化协议

新华社华盛顿9月15日电（记者 刘品然）美国总统特朗普15日在白宫主持以色列与阿联酋和巴林关系正常化协议的签署仪式。巴勒斯坦总统阿巴斯同日表示，如果美国和以色列不承认巴勒斯坦人民的合法权利，中东地区不可能实现和平。

签署仪式当天下午在白宫南草坪举行，数百人出席。以色列总理内塔尼亚胡先后与阿联酋外长阿卜杜拉和巴林外交大臣扎耶尼签署关系正常化协议，特朗普参与协议签署。

特朗普在协议签署前称这是“新中东的开始”，另有至少5个国家将与以色列建立外交关系。内塔尼亚胡称当天是“历史的转折”，以色列、阿联酋和巴林希望“投资一个拥有伙伴关系、繁荣与和平的未来”。

阿卜杜拉在发言中对内塔尼亚胡“暂停”吞并巴勒斯坦领土表示感谢。扎耶尼强调“两国方案”解决巴以问题是实现持久和平的基石。

同一天，阿巴斯发表声明说，如果以色列不结束对巴勒斯坦领土的占领，不允许巴人民按照各项国际合法性决议实现其充分权利，就不可能在中东地区实现和平、安全或稳定。声明说，巴勒斯坦过去没有、将来也不会委托任何人代表巴人民和巴勒斯坦解放组织发言。

巴勒斯坦约旦河西岸和加沙地带多个城市同日爆发抗议活动。示威者高举巴勒斯坦国旗，高呼反美、反以口号。2枚来自加沙地带的火箭弹袭击了以色列南部城市阿什凯隆和阿什杜德，造成13人受伤。

8月13日，美国、阿联酋和以色列发表联合声明同意阿联酋与以色列关系全面正常化。声明说，应特朗普“要求”和在阿联酋支持下，以色列将暂停对美国“中东和平新计划”中提及的区域“实施主权”。内塔尼亚胡随后表示，以色列对约旦河西岸部分地区实施主权的计划不会改变，特朗普只是要求以方“暂缓”实施该计划。

分析人士认为，特朗普在白宫主持协议签署仪式是为展示外交政绩，在11月总统选举前提振选情。巴勒斯坦解放组织执行委员会秘书长埃雷卡特此前表示，巴勒斯坦已成为特朗普“竞选野心的受害者”。（参与记者：熊思浩、陈文仙、尚昊）

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