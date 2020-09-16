中国代表阐述中方关于联合国阿富汗援助团的立场

新华社联合国9月15日电 联合国安理会15日一致通过关于联合国阿富汗援助团（联阿援助团）授权延期问题的第2543号决议。中国常驻联合国副代表耿爽在表决后作解释性发言，阐述中方关于联阿援助团的立场。

耿爽表示，中方欢迎安理会一致通过联阿援助团授权延期决议。作为阿富汗亲密邻国，中方支持联阿援助团根据授权开展工作，真诚期盼阿富汗停战止暴，早日实现发展繁荣。阿人内部谈判近日启动，阿富汗和平进程取得重大进展。中方呼吁和谈坚持“阿人主导、阿人所有”原则，和谈双方抓住机遇，尽快找到政治解决阿问题的有效方案，达成广泛包容的安排。外国军事力量应以负责任方式有序撤出，确保阿富汗局势平稳过渡，避免在阿出现安全真空，加剧安全局势动荡并对周边国家产生溢出效应。各方应继续在阿富汗坚定不移打击恐怖主义，避免阿领土被用于开展恐怖活动，同时在打击恐怖主义过程中坚持统一标准。

耿爽表示，阿富汗的和平与稳定离不开坚实的社会经济基础。融入区域合作，实现互联互通，是阿富汗发展经济、改善民生的必由之路。联阿援助团应继续根据授权促进区域合作及互联互通，支持阿和平重建，并帮助阿解决贫困、毒品等长期难题。中方致力于通过推进共建“一带一路”合作，帮助阿富汗深化同地区国家尤其是邻国的经贸合作。中方将继续做阿富汗和平和解进程的支持者、斡旋者和便利提供者，愿同国际社会一道，为促进阿富汗的和平、稳定与发展作出不懈努力与积极贡献。

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