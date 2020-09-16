中欧要为不确定世界增加稳定性（望海楼）

9月14日，中国国家主席习近平在北京同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行视频会晤。

在这次世人瞩目的“云外交”中，习近平主席强调中欧要做到“4个坚持”，即坚持和平共处、坚持开放合作、坚持多边主义、坚持对话协商。会晤期间，中德欧领导人就中欧关系深入交换意见、规划发展方向、确定重点领域，达成务实合作的一系列成果和共识，一致同意加强沟通协调合作，推动中欧关系迈向更高水平。值此人类站在新的十字路口之际，这一积极信号提振人心，意义深远。

从“建设性伙伴关系”，到“全面伙伴关系”，再到“全面战略伙伴关系”，在中国与欧盟45年来的交往与合作中，双方关系不断深化发展。尤其近年来，中欧在政治、经贸、人文交往、国际和地区事务等领域扩大务实合作，取得丰硕成果。今年，新冠肺炎疫情席卷全球，但并未阻断中欧全面战略伙伴关系前行的脚步。经历风雨淬炼的中欧关系愈发稳健成熟，为迈向更高水平打下扎实基础。

当今世界正经历百年未有之大变局，疫情在全球的肆虐使这个过程加速演进。国际社会清楚地看到，经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，给人类生产生活带来前所未有的挑战。中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。越是面对这样的形势，中欧越要牢牢把握相互支持、团结合作的大方向，越要坚定不移推动中欧全面战略伙伴关系健康稳定发展，为国际社会抗击疫情、恢复经济、维护正义注入更多正能量。

在此次会晤中，中欧双方宣布签署《中欧地理标志协定》，确认加快中欧投资协定谈判，实现年内完成谈判的目标；决定建立环境与气候高层对话和数字领域高层对话，打造中欧绿色合作伙伴、数字合作伙伴关系。这些都是推动中欧关系迈向更高水平的有力行动，也再次表明中欧没有根本利害冲突，合作远大于竞争，共识远大于分歧。

当今世界正面临多边与单边、开放与封闭、合作与对抗的重要抉择。中欧互为重要贸易和投资伙伴，此次会晤重申坚持维护多边主义，共同应对全球性挑战，体现出维护中欧双方和国际社会共同利益的担当。作为全球最重要的双边关系之一，这不仅有助于中欧双方在不断变化的形势下发现新的合作机遇，更好应对百年未有之大变局和新冠肺炎疫情的叠加冲击，也将对全球产生示范和引领效应，为后疫情时代的世界经济带来新动力，为充满不确定性的世界增加更多稳定性。

人类的命运从未像今天这样紧密相联，各国的利益从未像今天这样深度融合。中欧秉持开放心态和开阔视野，不断增进彼此理解和信任，在合作中扩大共同利益，在发展中破解难题，就会为世界的和平与繁荣增添更多保障。

（作者为本报评论员）

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