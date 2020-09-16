人民网>>国际

特朗普违规办集会　场地提供方“吃罚单”

2020年09月16日09:26  来源：新华网
 

美国内达华州一家企业为总统唐纳德·特朗普室内竞选集会提供场地，违反当地新冠疫情防控规定，被处以3000美元罚款。

这场集会13日在“赌城”拉斯维加斯郊区亨德森市工程机械制造商“极致制造”公司仓库内举办，吸引数以千计人员出席，违反内达华州禁止50人以上聚集的防疫规定，且大多数人没戴口罩、没保持社交距离。亨德森市政府已事先提醒“极致制造”集会涉嫌违规。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，亨德森市高级公共信息官凯思林·理查德在14日一份声明中说，市监管部门已通知“极致制造”，13日集会涉“6处违规”，应处罚款3000美元；“极致制造”须在30天内作出回应，对违规认定提出异议或缴纳罚款。

13日活动是特朗普6月以来举办的首场室内竞选集会，当前美国新冠累计死亡病例接近20万例。他6月在俄克拉何马州塔尔萨举办室内竞选集会后，当地新冠病例激增，竞选连任团队多名成员和特工处特工也确诊感染新冠。

CNN12日询问特朗普竞选连任团队，在内达华州举办的所有竞选集会是否会限制出席人数时，对方含糊其辞，仅仅说明主办方会给与会者检测体温、派发口罩并提供洗手消毒用品。

“极致制造”公司老板敦·埃亨名下一家拉斯维加斯酒店8月举办另一场特朗普竞选活动，同样违反内华达州集会人数限制及市防疫规定。埃亨14日晚些时候开简短发布会，辩称13日集会“与数千人获准参与赌博活动、泳池派对和街头抗议没有区别”，但他没有说明是否会就处罚措施提出异议。（陈丹）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved