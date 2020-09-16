特朗普违规办集会　场地提供方“吃罚单”

美国内达华州一家企业为总统唐纳德·特朗普室内竞选集会提供场地，违反当地新冠疫情防控规定，被处以3000美元罚款。

这场集会13日在“赌城”拉斯维加斯郊区亨德森市工程机械制造商“极致制造”公司仓库内举办，吸引数以千计人员出席，违反内达华州禁止50人以上聚集的防疫规定，且大多数人没戴口罩、没保持社交距离。亨德森市政府已事先提醒“极致制造”集会涉嫌违规。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，亨德森市高级公共信息官凯思林·理查德在14日一份声明中说，市监管部门已通知“极致制造”，13日集会涉“6处违规”，应处罚款3000美元；“极致制造”须在30天内作出回应，对违规认定提出异议或缴纳罚款。

13日活动是特朗普6月以来举办的首场室内竞选集会，当前美国新冠累计死亡病例接近20万例。他6月在俄克拉何马州塔尔萨举办室内竞选集会后，当地新冠病例激增，竞选连任团队多名成员和特工处特工也确诊感染新冠。

CNN12日询问特朗普竞选连任团队，在内达华州举办的所有竞选集会是否会限制出席人数时，对方含糊其辞，仅仅说明主办方会给与会者检测体温、派发口罩并提供洗手消毒用品。

“极致制造”公司老板敦·埃亨名下一家拉斯维加斯酒店8月举办另一场特朗普竞选活动，同样违反内华达州集会人数限制及市防疫规定。埃亨14日晚些时候开简短发布会，辩称13日集会“与数千人获准参与赌博活动、泳池派对和街头抗议没有区别”，但他没有说明是否会就处罚措施提出异议。（陈丹）【新华社微特稿】

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