疫情反弹 法国两大城市收紧管控措施

法国两大城市马赛和波尔多14日收紧新冠疫情管控措施，限制民众聚集，以遏制疫情反弹势头。

法国是欧洲疫情最严重的国家之一。过去几周，法国疫情发生反弹，重症监护室病人数量和死亡人数均在攀升，养老院聚集性感染也在增多。

法国14日新增新冠病例6158例；因新冠入院人数增加251人，为4月14日以来单日入院人数最高值；重症监护室病人数量达到712人，自6月22日以来首次突破700人。

马赛所在地区卫生管理部门负责人菲利普·德梅斯特告诉记者：“（照此趋势，）我们的（新增）病例数将达到每八天翻一倍的地步。”法国医务人员说，马赛市重症监护病房目前已接近满员。

马赛市内公共场所实行的口罩强制令将扩展至周边地区。马赛所在普罗旺斯－阿尔卑斯－蓝色海岸大区行政负责人说，天气预报显示未来一周是晴天，政府将禁止10人以上群体在马赛沙滩和公园晒日光浴，学校也应暂停组织外出游玩和学生聚会。收紧后的管控措施将持续至10月1日。

波尔多所在新阿基坦大区政府禁止民众在酒吧消费后停留，赴养老院探访人数也进一步受限。马赛和波尔多所在两大区都将公共活动聚集人数上限从先前的5000人下调至1000人。

法国总理让·卡斯泰11日坦言法国疫情形势“明显恶化”，呼吁民众配合政府防疫努力，避免再一次全国性“封城”，同时“点名”马赛和波尔多，建议升级防疫措施。（顾梓峄）【新华社微特稿】

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