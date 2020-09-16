中国代表呼吁各国将人民的生命和健康放在首位

人民网布鲁塞尔9月15日电 （记者方莹馨）日内瓦消息：9月14日至15日，人权理事会第45次会议举行关于新冠肺炎疫情对人权影响问题的互动对话。中国代表在会议上呼吁各国将人民的生命和健康放在首位，共同反对将公共卫生问题政治化。

中国代表表示，当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，给人民生命安全和身体健康带来巨大威胁，给各国保障人民的生命权、健康权等人权带来艰巨挑战。疫情还加剧了种族歧视和社会不平等现象，针对少数群体的歧视和污名化攻击屡见不鲜。

中国代表表示，各国政府应将人民的生命和健康放在首位，采取有效防控措施，坚决遏制疫情蔓延势头，最大限度减少疫情对经济和社会的冲击，保障人民基本生活，保护弱势群体权利。有关国家应立即取消针对发展中国家的单边制裁。各方应共同反对污名化，反对将公共卫生问题政治化。有关方面应摒弃煽动种族歧视和仇外情绪，蓄意制造分裂和对抗的错误做法。

中国代表表示，面对突如其来的严重疫情，中国政府坚持人民至上、生命至上，果断采取最全面、最严格、最彻底的防控措施，经过艰苦努力，疫情防控阻击战取得重大战略成果。中国还积极参与国际抗疫合作，在自身疫情防控面临巨大压力的情况下，尽己所能为国际社会提供援助，与各方共同推动构建人类卫生健康共同体。中国向32个国家派出34支医疗专家组，向150个国家和4个国际组织提供283批抗疫援助，向200多个国家和地区提供和出口防疫物资，有力支持了全球疫情防控。中方愿继续同各方一道，同舟共济，守望相助，早日彻底战胜疫情，保障各国人民福祉。

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