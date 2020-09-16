中国代表观点相近国家呼吁联合国人权高专办继续同各国开展对话与合作

人民网布鲁塞尔9月15日电（记者方莹馨）日内瓦消息：9月15日，人权理事会第45次会议就联合国人权事务高级专员报告举行一般性辩论，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使代表观点相近国家做共同发言，呼吁联合国人权事务高级专员办公室（人权高专办）继续同各国开展对话与合作。

陈旭表示，今年是联合国成立75周年。国际社会应坚持多边主义，加强团结，共同应对各类全球性挑战。我们支持人权高专办继续同各国开展对话与合作，重视各国政府提供的权威信息，根据自身授权客观、公正、非选择性地开展工作，抵制将人权问题政治化和双重标准的做法。

陈旭表示，我们呼吁人权高专办同等重视各类人权。明年是联合国《发展权利宣言》通过35周年，希望人权高专办在推动发展权主流化上开展更多实质工作。我们支持人权高专巴切莱特多次呼吁重视和解决不平等问题，切实保护弱势群体权利，希望高专办在反对种族主义、种族歧视、仇恨言论等方面加大投入。

陈旭表示，我们注意到很多发展中国家和最不发达国家受新冠肺炎疫情和单边制裁等影响，在履行国际人权义务时面临严峻挑战，呼吁人权高专办根据当事国意愿向有关国家提供技术援助，反对单边制裁措施。我们注意到人权高专办工作受联合国现金流危机影响，希望有关国家特别是有能力的国家按时缴纳拖欠的联合国会费，同时希望高专办职员尤其是高级别官员地域代表性不平衡问题得到解决。

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