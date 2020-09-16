多国代表在人权理事会就涉香港、新疆问题发言支持中国

人民网布鲁塞尔9月15日电 （记者方莹馨） 日内瓦消息：9月15日，在联合国人权理事会第45次会议人权高专报告议题一般性辩论中，多国代表就涉香港、新疆问题发言支持中国。

委内瑞拉表示，坚决反对双重标准和将人权问题政治化作法。香港特别行政区是中国不可分割的一部分，香港事务纯属中国内政。委内瑞拉敦促有关国家恪守《联合国宪章》宗旨和原则，停止利用涉香港问题干涉中国内政。反恐是各国面临的共同任务，委内瑞拉赞赏中国在新疆和其它地区开展卓有成效的反恐和去极端化工作，这完全符合《联合国反恐战略》。

布隆迪表示，布隆迪欢迎中国制定香港特区维护国家安全法，该法有利于保障“一国两制”，有利于促进香港的长期繁荣稳定，有利于保障香港人民各项人权。布隆迪赞赏中国在新疆地区打击恐怖主义和极端主义，认为有关举措切实消除了恐怖主义滋生的土壤。布隆迪政府赞赏中国抗击新冠肺炎疫情取得重大成果，感谢中国政府无私向布隆迪提供抗疫援助，助布渡过难关。布隆迪坚决反对一些国家出于政治目的利用涉香港、新疆等问题对中国无端指责，这严重违反《联合国宪章》和国际关系基本准则，完全不能接受。

埃塞俄比亚表示，香港事务是中国内政，埃塞俄比亚坚定支持中国在香港特区实施“一国两制”，反对个别国家将人权问题政治化、借涉香港问题干涉中国内政。

缅甸表示，坚定支持一个中国原则，坚定支持中国在香港特区实施“一国两制”。朝鲜、叙利亚表示，反对将人权问题政治化和双重标准，敦促少数国家停止利用涉香港、新疆问题干涉中国内政。

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