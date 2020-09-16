法华作家协会在巴黎成立 

人民网巴黎9月15日电 （记者李永群）近日，旨在团结联系华文作家、推动繁荣华文创作、搭建中法文学交流桥梁和平台的旅法华文作家组织“法华作家协会（Association des Ecrivains Chinois de France）”在巴黎注册成立。旅法知名作家、诗人、法国国家荣誉军团骑士勋章获得者梁源法担任主席，旅法知名媒体人、作家黄冠杰担任协会第一副主席兼秘书长，旅法知名媒体人、作家唐铁华及旅法著名企业家、作家吴秦担任常务副主席。

中法文学交流源远流长，如法国启蒙时代文学家伏尔泰创作的《中国孤儿》剧本，就是直接受到中国元代杂剧《赵氏孤儿》的启发。在当代，法国是翻译中国文学作品最多的国家之一。而近代留法中国作家奠定了中国近现代文学的基础，产生的作家灿若星河，如戴望舒、李劼人、萧三、傅雷、钱钟书、艾青、巴金、梁宗岱、徐仲年等。法国文学对中国近当代文学也产生了深远的影响。法华作家协会的应运而生，将为中法人文交流添砖加瓦。

华文文学通常是指在海外用中文创作的文学总称。推动繁荣华文创作对传承中华文明、强化文明间的交流与融合具有重要意义，也已经成为中国文学的重要组成部分，成为世界文学中一种独特的文化现象。法华作家协会将广泛联系团结广大旅法华文作家，推动华文作家灵根自植，繁荣文学创作。法华作家协会集聚了一批旅居法国的华文作家，其中有原中国各级作家协会的会员，在法专业从事写作的专业作家，也有从事其他行业的业余作家，还有从事教学和文学研究的专家学者等，他们几十年如一日坚持华文创作，成绩斐然。

据介绍，法华作家协会将通过出版会刊《法华作家》、协助会员出版作品等展示文学创作实绩，通过举办中法文学交流会、作品讨论会、中法互访、实地采风写作等形式推动中法文学交流，通过文学主题讲座、会员作品有声交流、文学晚会等形式推动文学在华人社会的传播，努力创作反映旅法、旅欧华侨华人生活轨迹和创业历程的文学作品，通过书写华人社会，记录华人历史和人文变迁。

梁源法表示，文学观照人生与历史。华文作家具有跨文化的优势，亲身经历多元文化的冲突与融合，文明的对抗和互鉴，更容易体认人类命运的丰富与多舛，不同民族的独特气质和文化魅力。这应该是一片文学的沃野。我们希望在法华作家协会不断推动下，激发华文作家的创作活力，不断创造出更丰富、厚重、独特的作品奉献给时代和社会。

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