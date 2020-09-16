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美国新冠肺炎确诊659万  死亡超19.5万

2020年09月16日08:47  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿9月15日电（记者张梦旭）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间9月15日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊6595476例，死亡195501例。过去24小时，美国新增确诊44847例，新增死亡1090例。

美国疾病控制与预防中心15日发布报告说，尽管20岁以下年龄段人口死于新冠肺炎的病例不多，仅占美国新冠肺炎死亡总数的0.08%，但年轻人不可对此病掉以轻心。美国疾控中心调查了121名今年2月至7月死于新冠肺炎的20岁以下病例，发现大多数死者都有潜在的健康问题，许多人患有两种或多种潜在的医学疾病，包括慢性肺病、肥胖症，神经和发育疾病以及心血管疾病。但死者中也有四分之一在被感染之前是健康的。

调查还发现，虽然有65％的病人在住院后死亡，但还有许多人在家中死亡，或者在医院急诊室死亡。婴儿和14至20岁的青年是最有可能在家或在急诊室死亡的人群。死者中还有10％不到一岁。有色人种（包括拉美裔、非洲裔和美国印第安人）约占死亡人数的四分之三，而这一年龄段的美国人仅占美国人口的41％。

研究人员得出结论，有色人种青少年不成比例的受到了新冠疫情的影响，这是因为很多有色人种成年人在超市等基础服务行业工作，无法在家上班，导致病毒在家庭内迅速传播。

(责编：艾雯、燕勐)
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