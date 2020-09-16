毛里求斯积极抗疫显成效

近日，世界卫生组织非洲区域办事处在其网站刊文，肯定毛里求斯对新冠肺炎疫情的反应“果断且及时”，认为该国一系列严格的预防和控制措施阻止了病毒传播。文章指出，毛里求斯3月18日报告首例新冠肺炎确诊病例后，仅用5周时间就将本地病例数降为零，成为非洲第一个成功遏制新冠病毒传播的国家。

基于国际游客众多、非传染性疾病患病率较高、人口密度较大等因素，毛里求斯最初被世卫组织列为非洲13个疫情高风险国家之一。据世卫组织最初模型预测，如果防疫措施失败，毛里求斯将出现9万多例中度或重度新冠肺炎感染病例。为避免这一情况发生，毛里求斯在疫情大规模暴发前积极采取防控措施，取得显著成效。

世卫组织驻毛里求斯代表穆桑戈认为，毛里求斯政府采纳了世卫组织提供的全部技术指导，其强有力的紧急事件应对协调能力在遏制病毒传播中也发挥了重要作用。在当地疫情蔓延之前，政府出台的加强检测、入境防控、社区参与等措施都得到有效落实。疫情发生后，毛里求斯在全国范围内实施封锁，加强筛查和对公众的防疫宣传，在检测和治疗上投入巨大。政府呼吁民众居家抗疫，部署警察在超市、车站等公共场所维持秩序，确保民众佩戴口罩并保持安全社交距离。为方便因疫情停课的学生在线学习，国家电视台还专门播放教学视频。

毛里求斯卫生部长贾古特帕尔表示，“细致的密切接触者追踪工作帮助挽救了许多生命”。毛里求斯成立了由总理主持的防控新冠肺炎国家指导小组，每日举行会议部署全国联络追踪、测试及治疗工作。每个地区的医院都建立了快速反应小组，保障所有卫生工作者均配备防护设备。在检疫或治疗中心工作的人员每工作一周放假10天，其间，卫生部门会对他们进行两次新冠病毒检测，测试结果均为阴性才被允许回到工作岗位。

世卫组织特别指出，毛里求斯抗击疫情的成效很大程度归功于该国先进的公共卫生体系。为了实现全民健康覆盖，该国建立了一个从初级卫生保健到专业服务相对完善的公共卫生体系。毛里求斯在卫生领域的财政支出约占其国内生产总值的5%，在国民平均寿命、婴儿或产妇死亡率等多个健康指标上基本与高收入国家持平。同时，毛里求斯对于疟疾、登革热等传染性疾病防治的经验及完善的监测系统也有助于其对新冠肺炎疫情做出快速而高效的反应。

毛里求斯与中国的医疗合作也在抗击疫情中发挥了重要作用。毛卫生部组织官员及卫生人员与中方专家视频连线，借鉴中国在临床救治、检测方法、边境检疫、风险评估等方面的经验。中国向毛里求斯捐赠了多批检测试剂、防护服等抗疫物资，为毛采购急需物资提供航运和清关便利。华为公司与毛卫生部、技术通信部合作搭建电话会议系统，以便两国医务人员及时沟通交流。毛里求斯外交、地区一体化和国际贸易部长博达说：“中国一直非常支持毛里求斯，向我们提供了宝贵援助。毛里求斯从中国的抗疫行动中学到很多。”

（本报约翰内斯堡9月15日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 16 版）

(责编：白宇)