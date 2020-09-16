共同开创互利共赢的合作局面

经济全球化背景下，各国经济彼此依存，利益交融前所未有，以诚相待、普惠共享是根本之计。习近平主席在2020年中国国际服务贸易交易会全球服务贸易峰会上的致辞中指出，中国将充分利用中国国际服务贸易交易会、中国国际进口博览会等各类平台，推动开展政策和经验交流，建立和培育政府间、国际组织、商协会及企业间多样化伙伴关系，支持组建全球服务贸易联盟，不断形成更多务实合作成果，使各国人民共同享有服务贸易增长成果。

“体现中国推动建设开放型世界经济的决心”

“以诚相待、普惠共享，为推动世界经济尽快复苏提供了很好的解决思路，有利于加强各国经济联系，取长补短、实现共赢，为各国人民带来实实在在的利益。”芬兰商会会长杜米宁认为，本届服贸会上，各国企业通过信息共享、经验交流，达成诸多务实成果，各方很受鼓舞振奋。

“本届服贸会的开放包容令人印象深刻，体现中国推动建设开放型世界经济的决心。”奥地利驻华大使馆商务参赞白明浩指出，在保护主义、单边主义上升的情况下，中国积极与各方开展交流合作，搭建共享平台，有利于促进多边贸易体制和全球贸易发展，也将使中国经济和营商环境更具竞争力，“中国展现了负责任大国的担当”。

欧盟记者多媒体集团总编辑科林·史蒂文斯非常关注服贸会，在他看来，中国通过服贸会等各类平台，邀请各方携手促进全球服务贸易发展，有助于推动世界经济复苏，也让人们了解到中国深化服务业开放的具体举措，以及疫情防控期间中国广泛应用远程医疗、在线教育、共享平台、协同办公、跨境电商等服务的经验。在多边贸易体制面临挑战的背景下，中国将继续成为建设开放型世界经济的重要力量。

“彰显中国高水平对外开放、合作共赢的诚意”

190场论坛及洽谈活动，权威发布类成果97项、联盟平台类成果19项、首发创新类成果99项……来自148个国家和地区的2.2万家企业和机构通过线上线下积极参展参会，成果丰硕。

大和证券是第一家通过新设方式在北京成立的外资控股券商，该公司获批组建发布会在本届服贸会上举行。大和证券（中国）有限责任公司组建负责人耿欣表示：“这得益于中国金融开放步伐的加快。”日本贸易振兴机构武汉代表处首席代表佐伯岳彦指出，日中两国在服务业领域各有优势，加强合作对双方都有利，将为日资企业带来更多商机。

迪卡侬本次参展服贸会，推出不少冰雪运动大众化服务。迪卡侬中国副总裁王亭亭表示，在中国消费升级、全民健身等机遇带动下，中国体育产业蓬勃发展。“服贸会彰显中国高水平对外开放、合作共赢的诚意，我们对中国市场充满期待。”

多米尼加明星产品鳄梨前不久正式获准进入中国市场。多米尼加驻华大使馆参赞卡里诺·冈萨雷斯说：“多中两国正共同推进经贸、文化交流、疫情防控等领域合作，我们在服贸会上结识了许多潜在客户，有不少中国企业和机构表示愿意加强合作。”

“我们几乎每天都在不同场次参加活动，还举办了乌克兰专场投资推介会，参会的中国企业反响热烈。”乌克兰驻华大使馆经济商务参赞安德烈·谢尔盖延科表示，除了传统的粮食和基建行业，乌克兰与中国在科技、旅游、教育等领域也有很大的合作潜力。

“向世界释放了中国坚持对外开放的积极信号”

今年以来，广交会线上火爆举行，服贸会线上线下共同发力，进博会筹备紧锣密鼓。在疫情防控的严峻条件下，中国持之以恒搭建各类平台，推动各方务实合作。

服贸会上，普华永道展示了其在城市发展、企业转型、人才提升等方面的专业服务与解决方案，并发布多份行业报告。普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚表示，“服贸会的成功举办是今年国际经贸活动中的重要事件之一，向世界释放了中国坚持对外开放的积极信号，为服务贸易高质量发展探寻了新路径，也为各国企业交流合作提供了重要平台。”

路孚特中国区董事总经理陈芳表示，中国政府大力推动数字经济创新发展，推动服务业开放。抗击疫情期间，环境、医疗、金融、通信、媒体、教育等众多行业都在危机中孕育新机，中国市场的吸引力越来越强，众多国际金融机构正纷纷加快在华布局。

瓦里安医疗系统公司是第一次参加服贸会，主要展示了智慧医疗机器人等产品。该公司全球资深副总裁兼大中华区总裁张晓表示，“中国经济保持稳定、开放、创新，是跨国企业可持续发展的基石。从进博会到服贸会，我们不断得到鼓舞，坚定长远发展信心。”

参会的联合国秘书长南南合作特使、联合国南南合作办公室主任豪尔赫·切迪克表示，服贸会上展示的电子商务解决方案，将成为传统服务业转型的重要工具，为小微企业提供重要支持。中国与其他发展中国家的各类合作具有示范意义，“我们对中国为建设一个更加美好的世界所作的努力表示感谢，期待联合国与中国进一步加强合作，中国为南南合作作出更大贡献。”

（本报北京、布鲁塞尔、东京9月15日电 记者王慧、杨迅、陈尚文、王迪、龚鸣、曲颂、韩晓明、方莹馨、刘军国）

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 16 版）

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