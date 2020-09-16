“中国在众多科技领域取得了卓越成就，北斗三号全球卫星导航系统建成开通是中国科技进步的缩影。”近日，土耳其土中商业促进友好协会主席阿德南·阿克佛拉特在接受本报记者采访时，特别祝贺北斗系统正式开通，认为这一科技成果将对世界经济和科技发展起到推动作用。

阿克佛拉特的办公桌上整齐地摆放着一摞有关北斗系统的资料。不久前，他在当地报纸发表文章，介绍中国卫星导航系统相关建设。“中国成为世界上第三个独立拥有全球卫星导航系统的国家。北斗系统在卫星数量、定位精度、可用性等诸多方面具有显著优势。”

“中国奉行开放共享的发展理念，让这一技术对世界各国更具可及性。”阿克佛拉特认为，北斗系统将促进发展中国家的技术提升和科技进步，帮助这些国家增强独立发展的能力。正如联合国外空司司长迪皮蓬在祝贺北斗系统完成全球组网部署的视频中表示：“这是一个历史性的里程碑，也是通过全球卫星导航系统向全世界人民提供精确地理定位服务的重要一步”。

从2007年起，阿克佛拉特几乎每年都赴深圳参加中国国际高新技术成果交易会，“每次在高交会上，我都看到不少最新科技成果展示，尤其是近年来，中国在交通、通信、数字化等领域飞速发展，有些技术已跻身世界前列。”他说，中国高度重视科技创新工作，坚持把创新作为引领发展的第一动力，投入大量资源用于研发，倡导和支持创新发展，“中国加快科技创新将推动经济更高质量发展。期待与中国加强科技合作，让科技进步成果惠及世界各国民众”。

阿克佛拉特表示，土中两国在疫情防控、治疗及疫苗研发等环节开展了卓有成效的合作。土耳其是共建“一带一路”沿线重要国家，希望促进土耳其“中间走廊”计划与共建“一带一路”倡议对接，加强科技等各领域交流。土中商业促进友好协会也将继续为增进两国了解、实现合作共赢贡献力量。

（本报安卡拉电）

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 03 版）

(责编：白宇)