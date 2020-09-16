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世界需要一个强有力的联合国（大使随笔）

张  军

2020年09月16日05:42  来源：人民网－人民日报
 

　　金秋九月，联合国将庆祝成立75周年。在世界百年未有之大变局加速演进背景下，纪念活动备受瞩目，大家有期盼，有思考，也有担忧。突如其来的新冠肺炎疫情给联合国工作带来冲击。联合国成立75周年系列高级别会议将以视频方式举行，170多个国家的领导人将出席。这是今年联大最不寻常之处，也将创下领导人与会新纪录。

　　75年来，联合国的发展壮大历经风雨，不乏曲折。但必须承认的是，联合国作用不可替代。新的世界大战得以避免，不少局部冲突得到控制，十几亿人成功脱贫，全球人权事业取得长足进步。可以说，联合国承载着各国人民对和平与发展的殷切期望。

　　如今，联合国走到了何去何从的十字路口。新冠肺炎疫情给人类造成巨大挑战，改变了人们的生活方式，全方位冲击经济社会各领域发展。更为不幸的是，美国在国际上大搞单边主义、保护主义和霸凌行径，四处传播“政治病毒”，严重破坏国际秩序，毒化国际环境，侵蚀多边合作，拖累全球抗疫努力，给联合国75岁生日蒙上阴影。

　　面对百年未有之大变局和百年来全球发生的最严重的传染病大流行，我们比以往更需要一个强有力的联合国。根据联合国民调，90%受访者认为应对疫情等全球性挑战，国际合作必不可少，74%受访者表示联合国作用至关重要。要团结不要分裂，要合作不要对抗，要共赢不要零和，是人民的心声，更是历史的潮流，也是摆在联合国面前的紧迫任务。

　　捍卫多边主义更为紧迫和重要。多边主义是人类历经劫难后的共同选择，是各国享受安宁与发展的重要保障，是联合国宪章宗旨和原则的集中体现。如今，美国肆无忌惮的单边主义行径犹如大坝之上的蚁穴，正在侵蚀国际多边机制的根基。联合国会员国别无选择，必须倍加努力，加强联合国核心作用，坚定维护多边主义正确方向。

　　维护公平正义更为紧迫和重要。公平正义是联合国的价值所在，是193个会员国平等相处的法律和道义基础。维护公平正义需要大家的事情一起商量着办，定下的规则大家共同遵守。迷信例外主义、信奉唯我独尊没有出路，更将危害各国共同利益。当前形势下，必须坚定维护以国际法为基础的国际秩序，绝不允许强权政治将世界拉回到丛林时代。

　　谋求合作共赢更为紧迫和重要。各国人民都有权过上好日子，发展中国家更是如此。为一己私利，阻挠别国经济发展，破坏市场原则，既伤害别人，也无利于己。任何国家都不能在孤立中伟大，开放发展、合作共赢才是人间正道。联合国要切实将落实2030年可持续发展议程作为优先任务，重点帮助发展中国家缓解疫情影响，推进减贫事业。

　　采取有效行动更为紧迫和重要。团结合作是应对疫情最有力的武器。面对公共卫生危机、气候变化、网络安全、恐怖主义、跨国犯罪等全球性挑战，联合国不能变成“清谈馆”，更不能成为文件“印刷厂”。各国必须增进信任，协调行动，强化联合国核心地位，反对本国优先、损人利己的行为。

　　中国是联合国的坚定支持者。在世界动荡变革的关键当口，中国国家主席习近平将应邀以视频方式出席联合国成立75周年系列高级别会议并发表重要讲话，就人类将面对什么样的世界、世界需要什么样的联合国等重大问题阐述中国立场、提出中国方案，用中国智慧、中国行动为联合国发展、世界和平与繁荣作出新的中国贡献。中国期待同各国一道，建设一个强有力的联合国，推动构建人类命运共同体。

　　（作者为中国常驻联合国代表、特命全权大使）  


　　《 人民日报 》（ 2020年09月16日 03 版）
(责编：白宇)
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