推动中欧关系迈向更高水平（和音）

中欧增强政治互信，推动务实合作，打造更具世界影响力的中欧全面战略伙伴关系，为充满不确定性的世界提供了难能可贵的稳定性

9月14日晚，国家主席习近平同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行会晤。中德欧领导人就中欧关系深入交换意见，为下阶段中欧关系规划方向，确定重点领域，一致同意加强沟通协调合作，确保今后中欧之间一系列重大政治议程取得成功，深化互信，实现互利共赢，坚持维护多边主义，共同应对全球性挑战，推动中欧关系迈向更高水平。此次会晤展现了中欧牢牢把握相互支持、团结合作的大方向，坚定不移推动中欧全面战略伙伴关系健康稳定发展的决心。

今年是中国与欧盟建交45周年。突如其来的新冠肺炎疫情并未阻断中欧之间的高层对话交流。习近平主席同欧盟机构和成员国领导人之间通过电话、信函等方式保持沟通，交流频度比疫情发生之前更高。第十轮中欧高级别战略对话、第二十二次中国—欧盟领导人会晤、第八次中欧经贸高层对话、中欧数字领域高层对话等相继举行，充分展示了中欧推进全面战略伙伴关系的共同意愿。6月22日，习近平主席在北京以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩，强调中欧要做维护全球和平稳定的两大力量，要做推动全球发展繁荣的两大市场，要做坚持多边主义、完善全球治理的两大文明。此次中德欧领导人会晤期间，习近平主席进一步强调，中欧要坚持和平共处，坚持开放合作，坚持多边主义，坚持对话协商。“4个坚持”为推动后疫情时代中欧关系更加稳健成熟，迈向更高水平指引了方向。法新社报道认为，此次会晤为欧中关系注入了“新的政治动力”。

建交45年来，中国同欧盟的关系保持了合作主基调，不断增进双方人民的福祉。中欧关系的发展历程充分证明，中欧之间的合作不是迫于形势的权宜之计，而是主动坚持的战略选择；不是为了赢得短期的利益收获，而是为了实现长期的互利共赢。疫情发生以来，中国和欧盟相互支持、相互帮助。中欧经贸往来经受住了冲击，展现出强大韧性并不断拓展合作领域。今年8月，中欧班列累计开行1247列、发送货物11.3万标箱，同比增长分别达到62%、66%，同比增长率连续6个月实现两位数。这些充分说明，中欧合作潜力巨大。此次会晤期间，中欧双方宣布签署《中欧地理标志协定》，确认加快中欧投资协定谈判，实现年内完成谈判的目标；双方决定建立环境与气候高层对话和数字领域高层对话，打造中欧绿色合作伙伴、数字合作伙伴关系……一系列重要合作成果与共识进一步拓展了中欧合作的广度和深度，丰富了中欧关系的内涵。

中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。当前，新冠肺炎疫情全球大流行使百年未有之大变局加速演进。经济全球化遭遇逆流，保护主义、单边主义上升，世界经济低迷，国际贸易和投资大幅萎缩，给人类生产生活带来前所未有的挑战和考验。疫情发生以来，中欧就抗疫和全球卫生合作保持紧密联系，展现了中欧全面战略伙伴关系的时代意义和全球影响。双方进一步加强宏观经济政策协调和配合，共同维护全球产业链供应链稳定，有利于世界经济复苏。此次会晤期间，中欧展现出进一步加强团结合作，共同维护多边主义，抵制单边主义和保护主义，更加有效应对各种全球性挑战的意愿，体现出维护中欧双方和国际社会共同利益的担当。

习近平主席指出：“中欧和平共处的力量坚定一分，世界的和平和繁荣就多一分保障。”可以肯定，坚定不移推动中欧全面战略伙伴关系健康稳定发展，能够为国际社会抗击疫情、恢复经济、维护正义注入更多正能量。在联合国成立75周年的重要年份，中欧增强政治互信，推动务实合作，打造更具世界影响力的中欧全面战略伙伴关系，为充满不确定性的世界提供了难能可贵的稳定性，有利于加强全球治理，推动构建人类命运共同体。

《 人民日报 》（ 2020年09月16日 03 版）

(责编：白宇)