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外交部：中方将继续推动中欧关系健康发展

2020年09月15日21:10  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京9月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持15日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：中方对昨晚举行的中德欧领导人视频会晤有何评价？此次会晤取得了哪些成果？对下一阶段中欧关系发展有何意义？

汪文斌：9月14日晚，习近平主席同欧盟轮值主席国德国总理默克尔、欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同举行了视频会晤。这是年内中欧之间最高层级的一次重要会晤，也是在百年变局和世纪疫情交织的背景下，中欧之间一次重要的战略沟通。会晤期间，中德欧领导人就中欧关系以及双方在经贸、绿色、数字、抗疫等领域对话合作深入交换看法，为下阶段中欧关系规划方向，确定重点领域，一致同意加强沟通协调合作，确保今后中欧之间一系列重大政治议程取得成功，深化互信，实现互利共赢，推动中欧关系迈向更高水平。习近平主席提出中欧要做到“四个坚持”，坚持和平共处、坚持开放合作、坚持多边主义、坚持对话协商，欧方领导人对此予以积极回应。

这次会晤取得一系列重要成果。一是中欧双方正式签署《中欧地理标志协定》，充分体现中欧双方坚持自由和开放贸易、支持以规则为基础的多边贸易体制的承诺，将为中欧经贸合作发展提供新的动力；二是确认中欧投资协定谈判取得重大进展，重申年内完成谈判的政治决心，为下阶段谈判提供战略指引，共同释放坚定信心和积极信号；三是中欧同意建立环境与气候高层对话机制、数字领域高层对话，打造中欧绿色合作伙伴、数字合作伙伴关系，释放中欧携手应对气候变化、共同推进数字合作的积极信号；四是支持和践行多边主义，加强全球抗疫合作，共同促进全球经济复苏，共同应对全球性挑战，共同推动政治解决国际和地区热点问题。

由于历史文化、社会制度、发展阶段等不同，中欧在一些问题上存在不同看法，这是正常的，不会也不应该影响中欧对话合作。双方同意本着平等和相互尊重的精神，加强沟通，增进客观了解和认知，聚同化异，建设性管控分歧，坚持中欧全面战略伙伴关系定位，把握好中欧关系的主导面和互利共赢的主基调。

下一阶段，中方将落实好此次会晤重要共识和成果，在坚持和平共处、开放合作、多边主义、对话协商的基础上，继续推动中欧全面战略伙伴关系健康稳定发展，为国际社会抗击疫情、恢复经济、维护正义注入更多正能量。

《环球时报》记者：欧方宣布，由习近平主席和欧盟各国领导人参加的欧盟—中国峰会预计将在2021年举行。中方能否证实？

汪文斌：今年以来，中欧之间保持了密切的高层交往势头，双方正就下阶段重要交往活动的时间、地点、形式等保持沟通和协商。

路透社记者：第一个问题，印方官员对路透社称，中国军队在中印边界班公湖地区铺设地下光缆。你能否证实？第二个问题，印方官员称，自上周中印外长会晤后，双方军队都没有做出实质性的后撤行动。中方对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，据我所知，有关报道不属实。

关于第二个问题，两国外长在莫斯科会晤期间，就共同推动边境局势缓和降温达成积极共识，将继续通过军事和外交渠道保持密切沟通，推动解决现地问题。我们希望印方认真落实两国外长共识，同中方相向而行，为缓和局势作出切实努力。

法新社记者：第一个问题，美国以涉嫌“强迫劳动”为由宣布禁止从有关中国公司进口棉制品。中方对此有何评论？第二个问题，在中德欧领导人会晤期间，欧方谈及人权等问题，并提出希望独立参访新疆。欧方这一要求可能实现吗？能否透露更多细节？

汪文斌：关于第一个问题，美方以所谓的“强迫劳动”问题为借口，对有关中国企业采取限制措施，违反国际贸易规则，破坏全球产业链、供应链、价值链，是赤裸裸的霸凌行径，中方对此坚决反对。

所谓的“强迫劳动”问题，完全是美西方一些机构和人员凭空捏造，严重违背事实。新疆籍少数民族务工人员作为中国广大劳动者的一部分，各项权益都受到法律保护。他们的人身自由从未受到任何限制，他们的风俗习惯、宗教信仰、语言文字也都依法受到保护，哪里来的“强迫劳动”一说？美方一些人一方面口口声声称自己“关心”新疆的少数民族，一方面又采取各种措施打压新疆企业，这充分暴露了美方这些人遏制新疆发展进步、挑拨中国民族关系的伪善面孔和险恶用心。

我们敦促美方尊重事实，放下偏见，停止搞政治操弄，停止借涉疆问题干扰破坏中美企业之间的正常经贸合作。中方将继续采取一切必要措施，维护中国企业的合法权益。

关于第二个问题，中方已就昨天举行的中德欧领导人会晤发布了详细的新闻稿。关于人权问题，习近平主席强调，世界上没有放之四海而皆准的人权发展道路，人权保障没有最好，只有更好。各国首先应该做好自己的事情。相信欧方能够解决好自身存在的人权问题。中方不接受人权“教师爷”，反对搞“双重标准”。中方愿同欧方本着相互尊重的原则加强交流，共同进步。会上还讨论了欧盟内部存在的人权问题，比如难民问题久拖不决、人道主义危机屡屡上演，一些欧盟成员国种族主义、极端主义、少数族裔问题抬头，反犹太、反穆斯林、反黑人等言论和恶性事件频频发生等等。欧方也坦承自身存在的问题，希望同中方本着平等和尊重的原则开展对话，增进相互了解，妥善处理差异和分歧。

习近平主席还阐明了中方在涉港、涉疆问题上的原则立场，指出涉港、涉疆问题的实质是维护中国国家主权、安全和统一，保护各族人民安居乐业的权利。中方坚决反对任何人、任何势力在中国制造不稳定、分裂和动乱，坚决反对任何国家干涉中国内政。

在涉疆问题上，我们一直欢迎包括欧方在内的各国朋友到新疆走一走、看一看，去实地了解新疆的真实情况，而不是道听途说，偏信那些刻意编造的谎言。欧盟及成员国驻华使节提出希望访问新疆，中方已经同意并愿意作出安排。现在球在欧方一边。

同时我也要说明一点，我们反对搞“有罪推定”式的所谓调查。

《北京青年报》记者：气候变化是中欧合作重要领域，请具体介绍一下习近平主席同德国、欧盟领导人共同会晤中对气候变化等问题的讨论情况。

汪文斌：在9月14日习近平主席同德国、欧盟领导人会晤上，习主席指出，要打造中欧绿色合作伙伴，建设性参与全球应对气候变化和保护全球生物多样性进程。气候变化是全球面临的共同挑战。作为最大的发展中国家，中国实施积极应对气候变化国家战略，通过艰苦卓绝的努力，提前完成2020年气候行动目标，为全球应对气候变化作出重大贡献。中方愿尽己所能作出更大贡献，我们正在研究本世纪中叶应对气候变化的长期愿景，包括二氧化碳达峰和碳中和问题。

彭博社记者：美国已将赴中国包括香港特区的旅行警告级别下调至“三级”。同时，警告美国公民注意中国新冠肺炎疫情及地方“强制执法”的风险。中方对此有何评论？

汪文斌：新冠肺炎疫情发生后，中国采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措，取得了全国抗疫斗争重大战略成果。截至9月14日，中国境内已连续30天无本土新增确诊病例。

中国一贯依法保护在华外国人的安全与合法权益，中国是世界上最安全的国家之一，当然，在华外国人也有义务遵守中国法律。美方在制定旅行警告时，应当充分尊重事实，不应该进行无端政治操弄。

路透社记者：据路透社报道，教皇方济各已同意将中梵关于主教任命临时协议延长两年。中方能否证实？对此有何评论？

汪文斌：近年来在双方共同努力下，中梵关系持续改善。中梵关于主教任命临时性协议是重要成果，两年来协议得到顺利实施。双方就抗击新冠肺炎疫情相互支持，共同致力于维护全球公共卫生安全，互信和共识进一步加深。中方愿同梵方保持密切沟通，推动协议继续得到良好实施，推动改善关系进程取得更多进展。

(责编：于洋、杨牧)
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