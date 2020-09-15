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TikTok说已向美国政府提交解决方案

2020年09月15日16:44  来源：新华网
 
原标题：TikTok说已向美国政府提交解决方案

　　新华社洛杉矶9月14日电（记者黄恒）TikTok14日发表声明说，该公司已将一份方案提交给美国政府。美国甲骨文公司当天表示已与TikTok母公司字节跳动达成协议，成为其“可信技术提供商”，但该协议仍需美国政府批准。

　　TikTok在声明中说：“可以确认，已向美国财政部递交了一份方案，相信这一方案可以解决美国政府的安全顾虑，这一方案能帮助TikTok继续支持在美国拥有一亿用户的平台的运行，用户喜欢在这一平台上建立联系和娱乐，与此同时，还有数十万小企业和创作者依靠TikTok谋生并拓展有意义的事业。”

　　美国财政部长姆努钦14日早些时候接受媒体采访时说，财政部已接到这一方案，甲骨文公司作为TikTok可信的技术伙伴，代表美方解决国家安全问题。

　　目前各方尚未披露方案细节。但据记者了解，方案若获批准，甲骨文公司将为TikTok提供云服务，此举不涉及TikTok的出售，也不涉及TikTok的核心技术转让。

　　8月6日，美国总统特朗普签署行政令，称将在45天后禁止任何美国个人或实体与TikTok及其母公司字节跳动进行任何交易。当月14日，特朗普再签行政令，要求字节跳动在90天内剥离TikTok在美国运营的所有权益。

　　中国外交部发言人曾就此回应说，美方应停止无理打压包括中国企业在内的别国企业，中方同时保留采取必要措施维护中方企业正当权益的权利。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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