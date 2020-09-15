原标题：综合消息：格鲁吉亚疫情现反弹 亚欧地区谨慎对待开学

新华社莫斯科9月14日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：亚欧地区俄罗斯和乌克兰等国学校已经开学，但多所学校因出现新冠病例转为远程教学；格鲁吉亚疫情反弹明显，该国中小学开学时间推迟至10月1日。

据俄罗斯防疫指挥部14日消息，过去24小时俄新增新冠确诊病例5509例，累计1068320例；累计死亡18635例；累计治愈878700例。

14日，俄罗斯加里宁格勒州三所学校因为出现新冠病毒感染病例转为远程教学。之前，莫斯科市、萨拉托夫州以及克麦罗沃州、乌兰乌德市、鄂木斯克市等地学校都出现新冠病例而转为网课教学。

俄罗斯总理米舒斯京14日表示，目前生产设施、饭店、商店、电影娱乐场所开放，学生开学，一些限制措施也已取消，但是感染新冠病毒的风险依然存在，人们还要遵循专家的疫情指导。

截至14日，哈萨克斯坦累计确诊病例106855例，累计死亡1671例，累计治愈100627例。

据哈通社消息，自15日起，阿拉木图市小学3至4年级学生允许复课。学生可在家长允许情况下到校上课，每个班级不超过15人，教室必须定时消毒、保持通风。阿拉木图市图书馆和博物馆将从15日起对外开放，但客流量不得超过接待能力的一半，游客必须佩戴口罩并保持社交距离。

根据格鲁吉亚政府防控新冠肺炎疫情网站14日公布的数据，格鲁吉亚新增确诊病例165例，再创该国疫情暴发以来新高，累计确诊病例2392例，累计死亡19例，累计治愈1369例。

从上周开始，格鲁吉亚疫情反弹趋势明显，单日新增确诊病例数已由上周一的34例激增至本周一的165例，连续多日刷新单日新增纪录。格鲁吉亚政府已宣布将中小学开学时间推迟至10月1日。格民航部门宣布将全面恢复国际航班的日期推迟至11月1日。

据乌克兰卫生部14日报告，乌克兰新增确诊病例2462例，累计确诊156797例，累计死亡3211例，累计治愈69543例。基辅市市长克利奇科14日表示，目前基辅市有179名学生和97名教职员工确诊感染新冠病毒，基辅市56所学校的133个班级已转为远程教学。

还有一些国家14日报告的疫情数据为：吉尔吉斯斯坦累计确诊44928例，累计死亡1063例；亚美尼亚累计确诊45969例，累计死亡919例；乌兹别克斯坦累计确诊47620例，累计死亡394例；白俄罗斯累计确诊74360例，累计死亡756例；塔吉克斯坦累计确诊9049例，累计死亡72例。（执笔记者：鲁金博；参与记者：李东旭、李铭、任军、关建武、蔡国栋、魏忠杰）

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