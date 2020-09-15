原标题：综合消息：中东疫情反弹压力持续增加 多国强化防疫措施

新华社巴格达9月14日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区新冠疫情反弹压力持续增加。为压制疫情反弹势头，一些国家决定延缓复工复产、强化防疫措施，继续强调严格遵守防疫规定。

科威特卫生部14日通报新增新冠确诊病例708例，累计确诊95472例，累计死亡563例，累计治愈85501例。科威特政府当天表示，虽然复工复产第四阶段已经持续近一个月，但政府仍决定推迟进入第五阶段。此外，由于5名议员确诊感染新冠病毒，科威特国民议会决定推迟将于15日召开的议会会议。

约旦卫生部14日说，该国新增新冠确诊病例214例，累计确诊3528例，累计死亡26例，累计治愈2255例。约旦新闻事务国务大臣兼政府发言人阿姆贾德·阿达莱当天说，约政府决定在从本月17日起的两周，再次关闭境内绝大部分学校，改为远程授课，关闭清真寺、集市，禁止咖啡厅、餐厅提供堂食，以遏制反弹的疫情。

以色列卫生部14日公布的数据显示，当天该国新增确诊病例4764例，创疫情暴发以来单日新增病例数新高，累计确诊160368例；新增死亡病例17例，累计死亡1136例；新增治愈病例3572例，累计治愈118570例。以色列将从18日起实施为期三周的全国范围“封城”措施。为确保“封城”有效实施，以色列警方开始在全国各地设立数百个检查站。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部14日发布的新冠疫情数据显示，该国当天新增确诊病例777例，累计确诊80266例；无新增死亡病例，累计死亡399例；新增治愈病例530例，累计治愈69981例。由于近期阿联酋疫情迅猛反弹，政府出台最新防疫罚款清单，对违反防疫法规者将处以最高50000迪拉姆（约合人民币93000元）的罚款。

伊拉克卫生部14日通报该国新增新冠确诊病例4169例，累计确诊294478例，累计死亡8086例，累计治愈229132例。伊卫生部公共卫生部门负责人利雅德·阿米尔说，伊拉克迫于经济压力日前进一步放松限制措施，但民众必须遵守防护措施，与新冠病毒“共存”。

摩洛哥卫生部14日发布的数据显示，该国过去24小时内新增新冠确诊病例1517例，累计确诊88203例，累计死亡1614例，累计治愈68970例。据当地媒体报道，为提高新冠核酸检测效率，摩洛哥卫生部已批准18个私人实验室开展新冠病毒核酸检测。

沙特阿拉伯卫生部14日说，该国过去24小时内新增新冠确诊病例607例，累计确诊326258例；新增死亡病例37例，累计死亡4305例；新增治愈病例1060例，累计治愈303930例。

还有一些中东国家14日更新了累计确诊病例数：伊朗404648例，土耳其292878例，卡塔尔121975例，埃及101177例，阿曼90222例，阿尔及利亚48496例，巴勒斯坦40298例，黎巴嫩24857例，苏丹13535例，叙利亚3576例。（执笔记者：张淼；参与记者：王薇、冀泽、陈文仙、苏小坡、陈斌杰、涂一帆、陈霖、王峰、郑思远、杨元勇、李碧念、李良勇、黄灵、熊思浩、郑一晗）

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