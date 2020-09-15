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巴西一州因潘塔纳尔湿地火灾严重进入紧急状态

2020年09月15日13:29  来源：新华网
 
原标题：巴西一州因潘塔纳尔湿地火灾严重进入紧急状态

　　新华社巴西利亚9月14日电（记者周星竹）由于潘塔纳尔湿地近几个月来火灾持续加剧，对当地生态环境造成严重破坏，巴西南马托格罗索州14日宣布全州进入环境紧急状态。

　　据州政府当天的公告，此次紧急状态将持续90天，在此期间州政府可协调该州所有公共部门采取措施对抗火灾。此外，巴西联邦政府也将拨款支援该州的各项灭火行动。

　　公告指出，潘塔纳尔湿地遭受了近50年来最严重的干旱，火灾波及湿地总面积10%以上，且已蔓延至该州全部79个城市。湿地野生动物生命受到威胁，不断下降的空气质量也使当地呼吸道疾病多发。

　　州政府表示，除了气候干燥，人为放火也是灾情严重的一大原因，目前一支队伍正在调查非法放火行为。

　　据巴西国家空间研究所统计，潘塔纳尔湿地8月共出现5935处着火点，约为去年同期的3.5倍，创下2005年之后的最高纪录。9月以来形势也不容乐观，不足半月时间着火点已达4611处。

　　该研究所数据表明，今年1月至8月，潘塔纳尔湿地有18646平方公里面积被火灾波及。

　　每年7月至9月是潘塔纳尔湿地的旱季，也是当地山火频发的时期。巴西农业研究公司指出，为该湿地供水的巴拉圭河今年水位创下47年来最低纪录，且湿地雨季也在连年缩短。

　　潘塔纳尔湿地是世界上最大的湿地，其中大部分位于巴西的南马托格罗索州和马托格罗索州，小部分位于玻利维亚和巴拉圭境内。

(责编：燕勐、刘洁妍)
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