原标题：巴基斯坦欢迎中方提出《全球数据安全倡议》

新华社伊斯兰堡9月14日电（记者李浩）巴基斯坦外交部14日晚发表声明，欢迎中方提出《全球数据安全倡议》，认为此项倡议“意义重大、十分及时”。

声明说，伴随信息与通信技术迅猛发展，各经济体愈发依赖数字化信息、数据和网络，公平可靠的信息与通信技术管理体制对于确保实现经济社会发展目标十分关键。中方提出的《全球数据安全倡议》对在联合国等多边平台广泛讨论的一些数据安全核心问题提出了解决之道。

声明说，巴方认为各方对话和国际合作对于构建开放、安全、和平、包容的网络空间不可或缺，同时在技术进步、经济发展和维护国家安全利益之间取得平衡也十分重要。巴基斯坦网络用户数量正不断增长，巴方高度重视利用数字技术推动经济社会发展，并促使国家治理和公共服务变得更加有效。

声明说，巴基斯坦致力于推动信息与通信技术及网络安全领域的国际合作以弥合数字鸿沟。巴方认为在有关数字经济和网络安全的规则制定方面，各国都是平等的利益攸关方。

本月8日，国务委员兼外交部长王毅在“抓住数字机遇，共谋合作发展”国际研讨会高级别会议上发表题为《坚守多边主义 倡导公平正义 携手合作共赢》主旨讲话，提出《全球数据安全倡议》。倡议主要内容包括：积极维护全球供应链的开放、安全和稳定；反对利用信息技术破坏他国关键基础设施或窃取重要数据；采取措施防范制止利用信息技术侵害个人信息，反对滥用信息技术从事针对他国的大规模监控；要求企业尊重当地法律，不得强制要求本国企业将境外数据存储在境内；未经他国允许不得直接向企业或个人调取境外数据；企业不得在产品和服务中设置后门。

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