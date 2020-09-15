美国西海岸山火持续肆虐 已造成30余人死亡

人民网旧金山9月14日电（邓圩、叶颖） 连日来，熊熊燃烧的山火纵贯美国西部多州。其中，加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州三州火情最为严重。截至记者发稿前，西海岸山火已造成至少35人死亡，数十人下落不明。火情最为严重的加州，山火面积已超1.27万平方公里，创下该州历史最高记录。从加州到华盛顿州的野火燃烧了近500万英亩，几乎是康涅狄格州和罗德岛州的总和。

加州消防局14日表示，加州山火已造成24人死亡，超4200座建筑物被毁，近1.65万名消防员正在参与灭火。除了加州，俄勒冈州的火情也十分严峻。俄勒冈州官员称，截至9月14日中午，已经有10人因山火丧生，大约50万人处于撤离警报的范围内。俄勒冈州消防人员表示，至少有8处山火可能会持续到今年冬天。据悉，俄勒冈州政府已向联邦政府和其他州求援。而在华盛顿州，目前仍有15处山火正在燃烧。

加州州长加文·纽瑟姆和洛杉矶市市长埃里克·加塞蒂都将本季山火的原因归咎于气候变化，反驳了美国总统特朗普关于山火是由于森林管理不当的说法。纽瑟姆在奥罗维尔视察山火灾情时表示，目前在美国西海岸肆虐的山火是强风和干旱造成的，这不是森林管理问题，而与气候变化有关。

山火引起的浓雾导致空气污染严重，俄勒冈州多地目前的能见度仅为3米左右。美国空气监测小组称，由于大规模野火产生的烟雾，美国三座主要城市的空气质量目前是世界上所有大城市中最差。

湾区空气质量管理局执行官杰克·布罗德本特表示：“加州和俄勒冈州野火所产生的浓烟，正造成不良的空气质量。居民应该比以往任何时候都更应该跟踪社区的空气质量状况，保护自己的健康，并通过待在室内来避免烟尘暴露。“

南加州大学医学中心的首席医疗官布拉德·斯佩尔伯格指出，有多项研究表明，空气污染指数和新冠病毒传播的难易程度存在关联，当肺组织暴露在污染环境中，会使其更容易感染新冠病毒。洛杉矶西奈医院传染病专家雷卡·穆尔西同样表示，山火产生的烟尘会刺激肺部，引发炎症，从而影响人们的免疫系统，使人们的肺部更容易受到感染。

波特兰都会区首席卫生官詹妮弗·维内斯博士说：“山火问题加重了公共卫生问题：空气质量风险和疫情。”维内斯说，“尽管烟雾通常看上去像是一朵大云，但烟雾是由许多微小的颗粒组成的，每个都比人类头发的直径小得多。这些微粒可以深入到肺部，甚至穿过血液。”对于新冠肺炎的影响，维内斯表示：“发生大火之前，医疗人员敦促人们到户外活动，但现在许多人只能待在室内，新冠肺炎的检测率也下降了。“

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