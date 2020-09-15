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USNews全美大学排名出炉 普林斯顿蝉联冠军

2020年09月15日09:59  来源：人民网-国际频道
 

人民网旧金山9月14日电（邓圩、叶颖）14日，U.S.News（美国新闻与世界报道）公布2021年度全美最佳大学排名。该排名至今已发布36年，是最具权威性和影响力的大学排名之一，也是留学生们在择校时参考的重要指标之一。

在2021年度排名中，普林斯顿大学蝉联第一，哈佛大学和哥伦比亚大学名列第二和第三，麻省理工学院和耶鲁大学并列第四。其他进入前十名的高校分别是，斯坦福大学和芝加哥大学并列第六，宾州大学第八，加州理工学院、约翰霍普金斯大学和西北大学并列第九名。前十名单与去年相比，加州理工学院此次挤进前十，去年并列第10名的杜克大学今年则排在第12名。

威廉姆斯学院在文理学院中排名第一。在最佳公立学校排名中，加州大学洛杉矶分校、加州大学伯克利分校和安娜堡密西根大学位列前三名。计算机专业本科排名中，麻省理工第一，卡内基梅隆、斯坦福、加州大学伯克利分校并列第二。

据U.S.News网站介绍，最新版排名评估了1452所美国学士学位授予机构的17项学术质量标准。排名根据六个类别进行评分，分别为：教学成果（40％），师资力量（20％），专家意见（20％），财务资源（10％），学生表现（7％）和校友捐赠（3％）。今年的顶尖大学有很多共同点，都是拥有大量捐赠的著名学校，前5名中的4所是常春藤联盟的成员。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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