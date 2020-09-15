华人抗疫表现突出获颁意大利阿扎诺市城市贡献奖

人民网罗马9月15日电（记者叶琦）9月13日上午10时，意大利贝加莫省阿扎诺市（Azzano San Paolo）在市政办公大楼室外礼堂召开疫情表彰大会。市长卢西奥·德卢卡，副市长波斯科·弗朗切斯科，意大利共和国参议院议员西蒙娜·佩格雷菲，意大利共和国众议院议员丹尼尔·佩罗蒂，宪兵队指挥官、警察局局长、消防队代表、军队代表、医疗救援队、医院代表、志愿者、企业家代表、媒体记者等社会各界代表应邀出席。

会上，市长卢西奥首先致辞。卢西奥肯定并感谢全体阿扎诺市市民在疫情期间对该市做出的贡献。随后，与会人员全体起立，向在疫情中不幸逝世的人们表示哀悼，接着奏放意大利共和国国歌，并由市长向在疫情期间对阿扎诺市做出突出贡献的组织和个人颁奖。

中国国际贸易促进委员会延边支会驻意贝加莫办事处主任陈茂颖因为在疫情期间代表罗美雅集团、哈尔滨青企协、延边州政府、延吉市政府、圣贝尼葡萄酒业和华人头条等机构向伦巴第大区各政府及阿扎诺市政府捐赠8万余个口罩用于抗击疫情所展现出的中意两国人民间的友谊，受邀出席并获得阿扎诺市城市贡献奖。陈茂颖也是当天会上唯一一位华人获奖者。

陈茂颖在发表获奖感言时说：“我从小生活在意大利，早已把自己和意大利紧密地联系在一起。在日常生活中，我经常能感受到来自意大利朋友们的友善和温暖，也和他们建立了深厚的友谊。这次新冠肺炎疫情非常严重，谁都不愿意看到。但是，如果市民团结在一起，中意两国人民团结在一起，全世界人民不分肤色、种族团结在一起，没有什么是不可战胜的。”

意大利众议院议员丹尼尔在会后接受记者采访时表示：“在意大利新冠肺炎疫情暴发之初，意大利医疗物资极其匮乏，尤其是面对这种全新的病毒，意大利缺少应对经验。中国政府在我们最困难的时候派来了经验丰富的专家医疗队指导抗疫，并送来了口罩、呼吸机等急需医疗物资援助。意大利人民永远不会忘记中国朋友的帮助。”

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