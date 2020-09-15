原标题：遇第二波疫情 以色列将封城三周

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡13日说，由于第二波疫情到来，以色列全国将从18日开始执行封城措施，为期三周。

根据封城政策，这三周期间，以色列居民活动范围限制在家周围500米以内，不过如有必要，他们依然可以前往工作地点上班。封城期间，学校、商场、餐馆、旅馆关闭，超市、药店仍然开放；公共部门减员运转，无需接待客人的民间机构、企业不必关门；室内聚会限制在10人以内，室外聚会不应超过20人。

此次封城正值犹太新年、赎罪日，担心节假日人群聚集、加剧病毒传播是以色列政府决定再次封城的重要原因。

内塔尼亚胡发表电视讲话说：“我知道我们所有人要为（执行）这些措施付出巨大代价，今年的节日和往年不一样，我们肯定不能和一大家人一起庆祝节日了。”

以色列4月实施的首轮封城措施比上述措施更为严格，当时成功将单日新增新冠病毒感染人数降到两位数，内塔尼亚胡因快速行动受到外界肯定。然而随着经济活动重启，疫情有卷土重来之势，上周以色列单日新增病例一度超过4000例，多日为3000多例。

以色列卫生部最新数据显示，该国13日新增新冠确诊病例2882例，新增死亡病例16例；累计确诊超过15万例，累计死亡1119例。

以色列有900万人口。按照法新社一项统计，以色列单位人口感染新冠病毒人数为全球第二高，仅次于巴林。

内塔尼亚胡说卫生系统几天前亮起红色警报，促使政府决定启动第二轮封城。一些民众认为以色列政府解除封城措施的过程太快，招致第二轮疫情。美联社报道，每周有数千人在内塔尼亚胡位于耶路撒冷的宅邸外抗议。

目前宣布的新一轮封城措施没有提及人们在宗教场所如何行事，当地媒体预测政府稍后会发布相关限制措施。以色列住房和建筑部长雅科夫·利茨曼13日早些时候宣布辞职。利茨曼代表极端正统派犹太教群体，他批评新一轮封城措施让人无法在宗教节日期间前往犹太教堂。

本月早些时候内塔尼亚胡宣布在部分疫情较重社区采取限制性措施后，代表极端正统派犹太教群体的多名市长“联名上书”，抗议政府抗疫政策让他们的社区受到“侮辱”，称不会配合执行相关措施。

德新社报道，被以色列政府列为疫情最重社区的大部分是阿拉伯人和极端正统派犹太教徒聚居的城镇和社区，这两类群体分别占以色列人口的20%和22%。

按照以色列卫生部门说法，疫情在上述两类社区传播迅速，与当地人违反防疫规定、照常举行大型婚礼和聚会等行为有关。

内塔尼亚胡13日辩解说，第一次封城结束后，以色列经济恢复得比其他许多发达国家好；尽管以色列确诊病例多，但死亡病例比其他与以色列确诊病例相当的国家要少。（郭倩）（新华社专特稿）

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