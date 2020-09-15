原标题：塞尔维亚总理表示将与华为展开多领域合作

新华社贝尔格莱德9月14日电（记者石中玉）塞尔维亚总理布尔纳比奇14日说，塞尔维亚将在人工智能、智慧城市等多领域与华为公司展开合作。

布尔纳比奇当天与中国驻塞尔维亚大使陈波、华为西巴尔干区域总裁李孟群等在贝尔格莱德出席华为数字化转型创新中心及5G测试实验室揭幕仪式。她在致辞中说，数字化转型已成为塞尔维亚政府的工作重点之一，其目的是让塞尔维亚经济向更具创新和创造力发展。华为创新中心的成立将帮助塞尔维亚进一步加快数字化转型。

布尔纳比奇说：“对于经济的数字化转型、我们的教育体系以及当地创新和创业公司的发展，大型国际企业发挥着巨大作用。这些合作伙伴对我们来说至关重要，华为是其中最大也是做得最好的合作伙伴之一。”

她表示，塞尔维亚正与华为在人工智能、教育数字化和智慧城市等领域展开合作。在未来5G建设招标时，塞尔维亚将秉持公开、透明原则，不歧视任何合作伙伴。

陈波说，华为是令中国人民感到骄傲的企业，拥有世界顶级的技术。很高兴看到华为公司在开放、公平的环境中积极拓展同塞尔维亚伙伴的合作，为塞尔维亚的数字化建设贡献力量。

她说，高新技术是中塞合作的重点领域和两国合作新的增长点。数字化产业对中国经济发展发挥了重要推动作用。塞尔维亚政府正在积极推进数字化建设，中国企业愿同塞方共享技术和经验，助力塞经济社会实现更大发展。

据李孟群介绍，华为创新中心包含5大核心定位，即人才孵化、生态发展、智慧解决方案、本地化和敏捷创新。华为将助力塞尔维亚实现数字化转型的战略目标。

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