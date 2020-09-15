人民网>>国际

外交部：美国蓄意破坏国际社会团结抗疫努力完全不得人心

2020年09月15日08:28  来源：新华网
 
原标题：外交部：美国蓄意破坏国际社会团结抗疫努力完全不得人心

　　新华社北京9月14日电（记者郑明达）联合国大会日前以169:2压倒性多数通过新冠肺炎疫情决议，但美国等个别国家投了反对票，对此，外交部发言人汪文斌14日说，决议以压倒性多数获得通过，再次反映出联合国绝大多数成员的立场和国际社会的广泛共识，美国站到了国际社会的对立面。

　　汪文斌是在当日例行记者会上回答有关提问时作上述表示的。

　　汪文斌介绍，9月11日，第74届联大全会表决通过了新冠肺炎疫情综合性决议。决议草案全文以169票高票通过。决议称，开展国际合作，践行多边主义、团结互助，是全世界有效应对新冠肺炎疫情等全球危机的唯一途径，敦促会员国促进包容和团结，反对种族主义、仇外、仇恨言论、暴力和歧视，不颁布和实施任何不符合国际法和《联合国宪章》的单方面经济、金融和贸易措施，呼吁会员国致力于让所有国家及时获得优质、安全、有效和负担得起的诊断工具、治疗方法、药物和疫苗。

　　汪文斌说，这一决议以压倒性多数获得通过，再次反映出联合国绝大多数成员的立场和国际社会的广泛共识，那就是面对病毒这一人类共同的敌人，唯有团结合作，才能战而胜之。这一表决结果说明，“得道多助，失道寡助”。“美国动辄退群毁约，借疫情对别国‘甩锅’推责，蓄意破坏国际社会团结抗疫努力，这完全不得人心，美国站到了国际社会的对立面。”

　　“我们希望美方正视国际社会的正义之声，纠正造谣抹黑、转嫁责任、自私自利的错误做法，停止违反国际法和国际关系基本准则的单边制裁，做国际社会团结抗疫的支持者，而不是绊脚石。”他说。

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved