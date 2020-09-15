“埃中紧密合作的又一体现”

“欢迎来到由中国建筑在埃及新行政首都实施的CBD项目。项目占地面积50.5万平方米，共20栋单体建筑。未来非洲第一高楼将在这里诞生。”面对镜头，中国建筑股份有限公司埃及分公司工程师瓦利德热情介绍说。日前，在项目举办的云开放日活动上，瓦利德带领网络观众深入各个区域，访问相关负责人，介绍项目最新进展。

中埃两国工人正在热火朝天地施工。土建工程师穆罕默德·纳贾尔说，CBD项目标志塔共80层，现在已经建到第四十层，中国企业带来了许多先进技术。建造过程中，中建创下多个埃及施工纪录：使用自主研发的“造楼机”，最快施工速度可以达到五天一层；配置3台动力塔吊，成功吊装标志塔重达28吨的外框钢结构；单次浇筑最大体量筏板1.85万立方米，单小时混凝土浇筑量785立方米等。“标志塔建成后将高达385.8米，高度位居非洲首位，我们希望它成为非洲所有人的骄傲。”

在项目部的模型沙盘前，项目监理艾哈迈德·阿巴斯·班纳介绍说，埃及新首都项目由塞西总统提出，旨在有效缓解开罗拥挤问题，并将政府服务机构转移到交通便利的区域。CBD项目是新首都的核心，未来将有大量企业在此落户，创造更多就业机会。“我们正在竭尽全力应对疫情带来的影响，并以最快的速度高质量完成项目。”疫情发生以来，项目部第一时间采取了防疫措施，消毒、测体温、办理通行证、进场员工隔离14天等，有效保障项目人员健康安全。

装饰设计工程师玛丽·劳夫介绍了自己与中国企业的缘分。40年前，玛丽的母亲成为埃及最早一批学习中文的大学生；40年后，玛丽入职中建埃及分公司。玛丽还积极参与公司组织的保护红海、慰问孤儿院、中国电影周等社会责任和文化交流活动。“能参与建设家乡最大的项目，我十分自豪！”

“通过这样的活动，我了解到我们国家重大项目的建设情况，也了解了不少友好合作故事。”形式新颖的“云开放”活动获得不少观众的关注和称赞。家住伊斯梅利亚的大二学生穆罕默德·曼都哈在网上留言说：“CBD项目建成后将为埃及的经济社会发展提供助力，这是埃中紧密合作的又一体现。”

（本报开罗9月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 17 版）

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