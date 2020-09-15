非洲国家努力促进旅游业复苏

近期，许多非洲国家在不放松防疫的前提下，采取各种措施吸引游客，重振旅游业。根据世界旅游业理事会的数据，非洲约2400万人以旅游业为生，旅游业收入占一些非洲国家国内生产总值的10%。2019年，旅游业为非洲经济贡献了1680亿美元。受疫情影响，非洲国家近3个月损失旅游收入近550亿美元。

近日，非洲一些国家逐步放宽民众出行限制。随着疫情形势渐趋稳定，南非开始允许民众跨省自由出行。南非旅游部长表示，计划分三阶段逐步恢复旅游业，包括重新开放国际旅行。一个月前肯尼亚恢复国际和国内航班，目前旅游和酒店业正缓慢复苏，部分度假胜地、国家公园和首都内罗毕的酒店平均入住率已回升至疫情前的25%至40%，大多数是国内游客。在采取封禁措施5个月后，津巴布韦政府已批准恢复国内航班，促进旅游业恢复。纳米比亚政府日前也决定有条件开放边境，重新迎接国际游客。

为吸引更多游客，一些旅游景点纷纷下调门票价格。在肯尼亚安博塞利国家公园，出售给外国人的门票价格由此前的60美元下调至35美元。该政策自今年7月1日起生效，有效期一年。卢旺达发展署也推出了一系列景区优惠项目。此前若要体验维龙加火山的山地大猩猩观光项目，游客需购买价格为1500美元的许可证，现在，许可证的价格下调为500美元。

此外，一些景区还利用现代科技手段，大力拓展线上体验服务。东非最大的黑犀牛保护区肯尼亚奥佩吉塔保护区在社交媒体上推出了“云游览”项目，让暂时无法前往的游客可以在线上游览。

在大力吸引游客的同时，非洲国家也没有放松防疫。近日，南非旅游商务委员会启动了一个旅游和酒店业手机应用，该应用将在线培训相关从业人员，督促其执行旅游安全规程，确保南非旅游业在安全的前提下重新开放。在卢旺达，国家和地方政府都制定了旅游景区防疫宣传指导方针，并通过媒体向公众传达，中央、地方、警察和私营部门共同参与，帮助民众提升遵守防疫措施的意识，为旅游业重启创造条件。纳米比亚旅游部门制定了防疫执行规章，规定所有旅游从业者必须提供近期的健康证明，游客入境后必须在其第一目的地停留至少7天，核酸检测结果为阴性后方可继续在境内旅游。

业内人士表示，非洲旅游业很大程度上依赖国际游客，当地旅游行业的复苏进程与国际社会的疫情防控进展息息相关。目前，部分非洲国家还未开放国门，许多商业航班仍处于停飞状态。由于疫情的冲击短时间内无法消除，旅游业既需要政府的扶持，也需要做好自身的常态化防控，并持续推出更加灵活的应对策略。世界旅游组织预测，非洲旅游业至少需要10个月甚至更长时间才能彻底恢复。

（本报约翰内斯堡9月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 17 版）

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