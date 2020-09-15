“携手抗击疫情，传递团结的力量”（全球抗疫进行时）

两万多只五彩缤纷、用纸折成的“小鸟”被穿成串、从天花板上垂下，侧面看如同一只腾空的飞鸟，正面看则是一间小屋……这是比利时艺术家查尔斯·凯辛发起的“为生命折纸”社会筹款项目。疫情防控期间，这些“小鸟”从千家万户飞来，为人们带来祝福和希望。

这是一个集体创作的艺术作品。今年3月底，凯辛在网络上发起倡议，号召人们在家中制作折纸小鸟，为伊拉斯谟医院新冠肺炎患者监护病房建设筹款。倡议得到了世界各地热心人士的响应。参与者积极在社交媒体上留言并分享他们的制作过程；折纸上留下了“感谢”“致敬”等话语、家人姓名及爱心、红十字等图案；他们有的叫上同学，有的动员全家，有的自己就制作了上百只折纸小鸟……

凯辛说，每收到一只折纸小鸟，就可以筹到5欧元。最终，他收到了20325只折纸小鸟，筹得近10.2万欧元。

在收集折纸的同时，凯辛也忙着自己的艺术创作。他在艺术厂房内将一只只折纸小鸟用黄线串起，站在升降机上悬挂和摆放，用两个多月时间一点点拼出事先设计好的形状。由于统一了纸张大小和折纸样式，作品看上去具有整体感，而纸张材质、图案和颜色的差异则为作品增添了个性和冲击力。他说，作品呈小屋形状，象征着在众人帮助下建立的新冠肺炎患者监护病房。

创作完成后，作品先后在布鲁塞尔的卡纳尔蓬皮杜艺术中心和圣米歇尔及圣古都勒大教堂展出，并在线举办室内音乐会、电音派对和灯光秀。有的参与者在网上发布的照片和视频中找到了自己制作的折纸，还有人专程从欧洲其他国家赶到现场观赏。一名参观者告诉记者：“折纸代表希望，作品将疫情带来的焦虑恐慌转化为希望和力量，成为抗击疫情、团结合作的标志之一。”

凯辛说，自己曾在伊拉斯谟医院接受过复杂的心脏手术，得到医务人员的悉心照料。因此，当医院向社会发出募款请求时，他便想到用艺术筹款的方式助其一臂之力。除折纸筹款项目外，他还策划了艺术品拍卖活动，为医院筹得30万欧元。

有了这些款项，医院为治疗新冠肺炎患者的特殊病房添置了通风系统和气流控制系统，并配备了呼吸机、透析设备和中央监控设备。伊拉斯谟医院执行董事约翰·基普斯表示，在众人支持下，医院完成了病房建设，接收病人的能力大大增加，新冠肺炎治疗的相关研究也有了进展，“所有人携手抗击疫情，传递团结的力量”。

（本报布鲁塞尔9月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 17 版）

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