欧洲多国出台举措稳定就业市场（国际视点）

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欧洲多国政府近期相继推出新一轮经济刺激政策，努力稳定劳动力市场，促进经济复苏。分析认为，欧洲经济复苏过程中仍存诸多不确定因素，各国推出的经济救助政策需要更具针对性，同时努力创造新的就业增长点，以期取得更好效果。

受疫情在部分地区再次反弹等因素影响，欧洲经济复苏势头不及预期，多国政府近期纷纷推出新一轮经济刺激政策，对就业市场、中小企业等关键环节加大扶持力度。在近日举行的欧元区财长会议上，各方表示将继续保持当前对经济的支持力度，短期内不会采取财政紧缩的政策。

新一轮经济刺激计划相继出台

日前，法国政府推出了总额高达1000亿欧元的新一轮经济刺激计划，重点用于提升企业竞争力和促进就业。法国总理卡斯泰说：“现阶段我们政策的重点仍是考虑如何通过加大公共投资来拉动经济。”

欧洲其他国家也积极推出新的经济提振计划。德国联邦政府近日决定将短时工作制政策延长至2021年底，并推出总额100亿欧元的稳定就业市场计划。德国财政部长肖尔茨表示，正在考虑近期通过调整年度预算，推出至少800亿欧元规模的新的经济复苏计划。欧委会近期还批准了奥地利、捷克、罗马尼亚等国不同规模的新救助计划。

针对欧元区通胀率持续下跌的状况，欧洲央行首席经济学家菲利普·朗恩表示，欧洲央行应考虑尽快采取新的刺激政策，防止欧洲经济长期陷入低通胀和低物价水平中。

欧盟统计局公布的二季度数据显示，欧元区经济总体同比萎缩14.7%，其中西班牙、法国和意大利成为下滑最严重的国家。作为衡量经济健康程度重要参数的欧元区IHS MARKIT综合采购经理指数（PMI），从7月份的54.9跌至8月份的51.9，再次逼近荣枯线，显示出近期欧元区经济复苏态势出现震荡，整体经济仍处困境中。

英国牛津经济研究院经济学家丹妮艾尔·奥多内茨表示，欧元区经济复苏近期出现降温势头，成员国间的恢复水平并不平衡。德国智库IFO经济研究院主席克莱蒙斯·福斯特近日表示，虽然在前期各项政策扶持下欧洲经济出现了复苏迹象，但整体仍较为脆弱，距离经济步入正轨仍有很长的路要走。

全力预防就业市场大幅下滑

在各项救助计划支持下，欧洲多国就业状况有所改观，但劳动力市场整体疲软态势并未改变。欧盟统计局的数据显示，二季度欧元区就业人数下降了2.9%，创1995年以来最大降幅。从绝对人数上看，除马耳他以外，所有成员国就业人数均出现下滑。截至8月份，欧元区总失业人数已达到1279万，整个欧盟则达到1518万。

有分析指出，随着政府支持政策的逐渐到期，欧盟整体失业率恐面临大幅飙升风险。受危机影响，欧洲企业扩大投资和支出的信心严重不足，不少企业纷纷表示将在政府补贴政策结束后进行必要的裁员。目前，航空业率先掀起裁员潮，欧洲三大航空集团德国汉莎航空、英国国际航空和法荷航分别宣布将削减2.2万、1.2万和7500个岗位。根据国际航空协会预测，2020年欧洲地区将有600万至700万个与航空业相关的就业岗位受到不同程度影响。旅游业的状况也令人担忧。根据世界旅游及旅行理事会二季度预测，2020年欧洲旅游业收入将比上一年下降54%，相关岗位损失将至少达到1420万个。

全球知名市场研究集团益普索近期研究显示，失业问题已成为法国、意大利、西班牙等国当前关切的首要问题。欧洲央行执行董事会成员法比奥·帕内塔表示，如果经济复苏动力不足，市场将面临更大冲击。很多暂时性休假的企业员工恐怕没有机会重返岗位。英格兰银行首席经济学家安迪·哈登表示，欧洲劳动力市场的隐患较大，需要全力预防就业市场出现反复、长期的高失业率状况。

针对当前欧洲经济面临的主要挑战，各国政策纷纷聚焦于维护劳动力市场。德国、法国、西班牙等欧盟主要成员国都决定延长就业保障机制，包括短时工作制。眼下，欧洲共有超过2500万家中小企业，占全部企业总数的99%以上，创造超过1亿个就业岗位。为防止失业率大幅蹿升，欧盟及各成员国政府纷纷将扶植中小企业作为经济救助计划的核心。欧盟通过战略投资基金，释放了超过10亿欧元的资金，刺激银行向超过10万家小微企业提供流动性，并通过缓解失业危机紧急支持计划，向成员国提供1000亿欧元的资金支持。欧盟成员国也已全部采取税收减免和贷款担保等相关企业救助措施。除此之外，多国政府还努力推动扩大青年人就业和职业培训，纷纷拨款补贴扩大录用青年人的企业。

经济转型有助于创造新机遇

有专家认为，持续的经济刺激政策成本过高，将对公共和企业债务水平带来不小的压力。据统计，疫情以来，欧盟层面已推出总额达1.3万亿欧元的经济刺激计划，而成员国政府总共推出了超过3.7万亿欧元的各类政策。未来一旦政府不得不通过提高税率和削减开支来应对债务问题，经济将承受巨大压力。欧洲经济学家马丁·桑德布呼吁，当前欧洲经济复苏正处于关键阶段，决策者在刺激政策退出问题上要非常谨慎。

经济合作与发展组织近期发布的相关报告指出，短时工作制等政策在保留现有岗位方面确实起到积极作用，但在促进疫情后经济结构转型和岗位调整等方面，效果比较有限。经合组织建议欧洲各国政府采取更加灵活的政策时限，同时逐渐将政策重心从维持现有岗位调整为帮助劳动者加强职业培训、适应经济转型，将救助方式从工资补贴转变为常规性失业保障，并鼓励劳动者积极就业。

目前，各国经济刺激计划中均加大了对绿色经济、数字转型的倾斜力度，希望通过投资“未来产业”创造新的就业增长点。法国政府1000亿救市计划中，专门拨出300亿用于投资绿色经济，鼓励环境友好型产业发展；德国联邦政府在此前推出的大额经济刺激计划中，将推动新能源经济以及数字化转型作为政策的重点；英国推出总额达30亿英镑的绿色投资计划，包括在建筑领域推动节能改造等，预计至少可创造14万个就业岗位。

欧盟层面也加大了对发展“未来产业”的政策引导和资金支持。在欧委会日前首次发布的《战略预见报告》中，再次重申将发展绿色经济和数字经济作为欧洲经济复苏的重要动力。欧盟通过创建共同数据空间、数字技能与就业联盟平台等，帮助企业建立更加便利的转型环境，并在资金分配上向提高欧盟企业战略数字化能力方向加以倾斜，包括人工智能、网络安全、通信、数字信息、云基础、5G网络以及区块链等。

（本报布鲁塞尔9月14日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 17 版）

(责编：白宇)