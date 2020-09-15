二十国集团农业和水利部长会议召开

本报北京9月13日电 （记者郁静娴）二十国集团农业和水利部长会议12日在线上召开。会议由今年二十国集团主席国沙特环境、水利与农业大臣法第利主持。二十国集团成员和特邀国农业、水利部长，以及联合国粮农组织、世界卫生组织等国际组织负责人出席会议，围绕新冠肺炎疫情应对、农业投资贸易合作、粮食减损和减少浪费，以及水资源管理等展开讨论。

中国农业农村部部长韩长赋在会上表示，当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界粮食贸易链供应链受到冲击，二十国集团作为全球农业生产大国和重要引领力量，应携手维护国际粮食安全和农业稳定。

中方提出三点倡议：一是共同提升全球粮食生产能力。加大对欠发达国家和地区种子、农药、化肥和农机等支援力度，推广应用先进适用农业技术，加强农田水利建设，发展节水农业，帮助提高粮食产能。二是共同加强全球农业投资贸易合作。取消粮食和重要农产品出口限制，畅通国际物流。增加农业和粮食系统负责任投资，支持粮农组织、粮食计划署等发挥积极作用，稳定全球粮食供应链。三是共同推动减少粮食损失浪费。加强节粮减损政策协调，研发推广相关技术、标准及设施设备，减少粮食收获、储存、运输、加工等环节损耗。倡导“节粮”“惜粮”风气，减少餐桌上的食物浪费。

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 03 版）

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