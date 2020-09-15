钦佩中国消除贫困的努力（国际论坛）

特别值得称赞的是，中国是南南合作坚定支持者和推动者，在保障本国粮食安全、解决贫困问题的同时，积极参与应对粮食安全和贫困问题造成的全球性挑战

我第一次去中国是1995年春天，参加在北京举行的世界妇女大会。后来我在担任联合国世界粮食计划署执行干事期间，与中国有过诸多合作。现在我从事粮食安全研究，有机会多次访问中国。过去20多年来，我见证了中国经济的发展和城市化进程。令我印象特别深刻的是，中国成功实现了粮食自给自足，用不到世界9%的耕地养活了世界近20%的人口。

中国决心在2020年消除绝对贫困，这是值得称赞的雄心勃勃的目标。实现消除绝对贫困，需要中国政府继续强有力的政策支持，增加农村制度创新，推进农业技术推广应用，加强在整个食品体系包括从农田到餐桌的金融投资。近年来，中国提出了新的发展思路，推动“藏粮于地、藏粮于技”。中国注重培育和利用技术创新来改善粮食系统。中国还保持着高度发达的创新生态系统，重视农业商业模式效率创新和深度技术突破，不断增长的农业科技投资为改善农村农业技术和促进食品企业创业提供了机会。

我非常钦佩中国为消除绝对贫困所作的努力。特别值得称赞的是，中国是南南合作坚定支持者和推动者，在保障本国粮食安全、解决贫困问题的同时，积极参与应对粮食安全和贫困问题造成的全球性挑战。例如，中国正在培训非洲年轻的农业科学研究人员。在马达加斯加，中国向当地农民介绍杂交水稻品种，希望帮助该地区提高粮食产量，减少常年粮食短缺的情况。

在我担任世界粮食计划署执行干事期间，中国显著增加了对该组织项目的支持力度。中国目前继续增加对世界粮食计划署项目的资助，扩大旨在发挥中国在扶贫和抗击饥饿方面成功经验的“中国卓越中心”，向非洲提供农业技术援助，表明中国对全球粮食安全的持续承诺。

实现可持续的粮食安全和减贫，需要包括政府、私营部门、学术界、民间社会和消费者在内的所有利益攸关方采取行动。期待各方共同努力，建设一个营养充足、无饥饿、无贫困的世界。

（作者为联合国世界粮食计划署前执行干事）

《 人民日报 》（ 2020年09月15日 03 版）

(责编：白宇)