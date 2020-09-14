外交部：国际社会期待从中国发展中获得机遇

人民网北京9月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持14日例行记者会。记者会实录如下：

新华社记者：中方如何评价王毅国务委员兼外长日前对俄罗斯的访问？中俄双方达成了哪些共识？当前形势下，此访对外释放出什么信号？

汪文斌：在习近平主席和普京总统的战略引领下，中俄关系经受住疫情和国际风云变幻考验，愈发成熟、稳固、富有活力，展现出强大韧性。此次王毅国务委员兼外长访俄期间，同拉夫罗夫外长就双边关系和共同关心的国际地区问题深入对表，达成了一系列重要共识。双方共同发布了中俄外交部长联合声明，就当今世界面临的各项挑战明确了中俄双方的共同立场，对外发出了中俄坚持多边主义、维护国际法权威、维护国际关系基本准则的强有力信号。

当前，新冠肺炎疫情加速世界百年变局，国际社会正经历多边与单边、合作与对抗的历史考验。中俄在国际舞台上始终坚定相互支持，共同维护联合国核心地位，坚定捍卫多边主义，坚持国际公平正义，这对于维护国际战略平衡与稳定、抵制单边主义和霸凌行径具有重要意义。

中方将继续同俄方一道，维护好、巩固好、发展好两国关系，不断深化政治互信和战略协作，规划好各领域交往合作，做国际抗疫合作的支持者、大国和睦共处的示范者、前沿科技的领军者和国际公平正义的守护者。

埃及中东通讯社记者：以色列和巴林上周五达成协议，同意建立外交关系。就在一个月前，以色列和阿联酋也达成了类似的协议。中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到有关报道。我们乐见有助于缓和中东地区国家紧张关系、促进地区和平稳定的举措，希望有关各方采取切实行动，推动巴勒斯坦问题早日重回平等对话、谈判的轨道。

中方在巴勒斯坦问题上的立场是一贯的、明确的，将继续坚定支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利、建立独立国家的正义事业，并将继续为此发挥积极和建设性作用。

NHK记者：第一个问题，菅义伟当选日本自民党总裁，将成为日本下一任首相，中方对此有何评价？第二个问题，据报道，字节跳动公司已经拒绝了微软公司收购，决定将TikTok的美国业务转卖给甲骨文公司，请问中方对此有何评论？第三个问题，被中方有关部门拘捕的12名香港“民主派人士”家属称，中方有关部门拒绝家属委托的律师提出的会面请求。美国务卿蓬佩奥也对此表达了关切，请问外交部是否了解具体情况？对此有何评论？

汪文斌：关于第一个问题，我们注意到日本自民党总裁选举结果，对菅义伟先生当选新任总裁表示祝贺。中方愿同日本新一届党政领导人一道，继续恪守中日四个政治文件确定的各项原则和精神，深化抗击疫情和经济社会发展合作，推动中日关系持续改善发展。

关于第二个问题，中方已多次就TikTok有关问题阐明立场。TikTok在美遭遇的“围猎”是典型的“政府胁迫交易”。美国个别政客一方面鼓吹要实现公平对等、构建所谓的“清洁网络”，另一方面却又在拿不出任何证据的情况下，泛化国家安全概念，滥用国家力量，对某一领域取得领先优势的非美国企业进行无理打压和百般胁迫，这充分暴露了美方少数政客强取豪夺的真实用意和经济霸凌的丑陋面目。中方对此坚决反对，我们将坚定支持相关企业维护自身合法权益，坚定维护国际经贸规则。我们敦促美国政府为外国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的国际营商环境。至于你提到的有关企业的具体商业行为，我们不作评论。

关于第三个问题，深圳市公安局盐田分局9月13日已经发布情况通报。有关人员因涉嫌偷越国（边）境犯罪，已被依法采取刑事拘留强制措施。目前案件正在侦办中，公安机关依法保障犯罪嫌疑人的各项合法权益。具体情况请向主管部门询问。

我愿重申，香港事务纯属中国内政，任何外部势力都无权说三道四。我们敦促美方切实遵守国际法和国际关系基本准则，停止以任何方式干预香港事务、干涉中国内政。

总台央视记者：我们注意到，国务委员兼外长王毅访俄期间，俄方对中方日前提出的《全球数据安全倡议》作出了积极回应。你能否介绍有关情况？中俄在维护网络信息安全方面达成了哪些共识？

汪文斌：网络与信息安全是中俄之间合作的重要领域之一。王毅国务委员兼外长访俄期间，同拉夫罗夫外长就此进行了深入沟通，达成了很多重要共识。俄方积极评价中方提出的《全球数据安全倡议》，欢迎中方为加强全球数据安全作出努力。双方呼吁在普遍参与的基础上，达成反映各国意愿、尊重各方利益的全球数据安全规则。双方主张联合国在应对国际信息安全领域威胁中应发挥关键性作用，同意加强在联合国、金砖国家、上海合作组织、东盟地区论坛等国际和地区多边框架内的合作，双方反对个别国家以维护国家安全为借口对他国进行打压，传播不实和虚假信息，呼吁国际社会共同为信息技术的开发和应用塑造开放、公平、公正、非歧视的环境，开创一个和平、安全、开放、合作的网络空间。

彭博社记者：据报道，印度边防部队中有不少士兵是“流亡藏人”。中方对此有何评论？

汪文斌：我的同事此前已经回答过类似的问题。你提到印度军队里有“流亡藏人”的具体情况我不了解。你不妨向印方询问。中方的立场很清楚，我们坚决反对任何国家以任何方式为“藏独”势力从事分裂破坏中国的活动提供便利。

《澳门月刊》记者：据报道，联合国大会11日通过决议，敦促会员国通过加强国际合作与团结互助应对新冠肺炎疫情。我们注意到决议以169:2压倒性多数通过，但美国等个别国家投了反对票。中方对此有何评论？

汪文斌：9月11日，第74届联大全会表决通过了新冠肺炎疫情综合性决议。决议草案全文以169票高票通过。决议称，开展国际合作，践行多边主义、团结互助，是全世界有效应对新冠肺炎疫情等全球危机的唯一途径，敦促会员国促进包容和团结，反对种族主义、仇外、仇恨言论、暴力和歧视，不颁布和实施任何不符合国际法和《联合国宪章》的单方面经济、金融和贸易措施，呼吁会员国致力于让所有国家及时获得优质、安全、有效和负担得起的诊断工具、治疗方法、药物和疫苗。

这一决议以压倒性多数获得通过，再次反映出联合国绝大多数成员的立场和国际社会的广泛共识，那就是面对病毒这一人类共同的敌人，唯有团结合作，才能战而胜之。这一表决结果说明，“得道多助，失道寡助”。美国动辄退群毁约，借疫情对别国甩锅推责，蓄意破坏国际社会团结抗疫努力，这完全不得人心，美国站到了国际社会的对立面。

我们希望美方正视国际社会的正义之声，纠正造谣抹黑、转嫁责任、自私自利的错误做法，停止违反国际法和国际关系基本准则的单边制裁，做国际社会团结抗疫的支持者，而不是绊脚石。

路透社记者：据报道，美国驻华大使布兰斯塔德即将离任。你能否提供更多信息？

汪文斌：我们注意到美方发布的有关推特，尚未收到布兰斯塔德大使将卸任的通知。

总台国广记者：据报道，首次阿富汗人内部谈判12日在卡塔尔首都多哈开幕。中方对阿人内部谈判前景有何期待？王毅国务委员兼外长在视频致辞中表示，中方将继续做阿和平和解进程的支持者、斡旋者和便利提供者。有无具体考虑或计划？

汪文斌：中方祝贺阿富汗人内部谈判开启。“渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇。”阿人内部谈判双方都是手足兄弟，历经艰难曲折，终于走到谈判桌前，翻开阿和平和解进程新篇章。历史一再证明，军事手段无法实现阿富汗的和平，政治解决才是唯一正确途径。我们希望谈判双方以国家利益和民族大义为重，通过共同努力，谈出结果，谈出和平，构建阿各方广泛接受和参与的包容性未来政治架构，坚定不移打击恐怖主义，奉行和平友好对外政策，推动阿富汗切实走上和平发展之路。

中国是阿富汗的传统友好邻邦和真诚朋友。正如王毅国务委员兼外长在出席阿人内部谈判开幕式讲话中所谈到的，中方真心希望阿富汗和谈双方聚同化异，铸剑为犁，尽快找到政治解决阿富汗问题的有效方案。中方一贯尊重阿富汗人民的自主选择，坚定支持“阿人主导、阿人所有”的和平和解进程，将一如既往，继续做阿和平和解进程的支持者、斡旋者和便利提供者。

法新社记者：你能否就中方上周宣布的对美在华外交官采取反制措施提供更多信息？此外，能否确认字节跳动不会将其美国业务出售给微软或甲骨文公司？

汪文斌：关于你提到的美方对中国驻美使领馆及其人员采取限制措施的问题，正如中方近日指出，去年10月以来，美国务院对中国驻美使领馆及其人员在美正常履职多次出台限制措施。美方做法严重违反国际法和国际关系基本准则，严重干扰中美关系和双边正常交往。

为敦促美方及早撤销其错误做法，中方已于近日发出外交照会，对美驻华使领馆包括美驻香港总领馆及其人员的活动采取对等限制，有关措施涉及美驻华使领馆包括美驻香港总领馆的高级外交官及其他所有人员。

必须指出的是，中方上述举措是对美方错误行径作出的正当、必要反应。中方将继续支持两国各界开展正常交流与合作。中国驻美使领馆将继续与美国各界保持正常交往。我们再次敦促美方立即纠正错误，撤销限制中国驻美使领馆及其人员活动的无理做法。中方将根据美方行动作出对等回应。

关于Tiktok的问题，刚才我已经回答过了。

凤凰卫视记者：能否请你介绍一下明天的世界经济论坛全球企业家视频特别对话会具体安排，届时将有哪些企业家与会？中方对会议有何期待，将向各国企业家传递什么信息？

汪文斌：世界经济论坛将于9月15日举办视频特别对话会，邀请李克强总理同数百名国际工商界人士对话交流，论坛主席施瓦布将主持对话会。

当前，新冠肺炎疫情仍在全球扩散蔓延，世界经济陷入深度衰退，经济全球化遭遇逆风。国际社会特别是跨国企业高度关注中国经济发展前景和政策走向，普遍期待从中国发展中获得更多机遇。

李克强总理将在对话会上发表重要致辞，提出对世界形势的看法，介绍中国统筹疫情防控和经济社会发展的举措和成效，阐释中国经济发展政策，并就企业界关心的问题进行交流。

相信此次对话会将有助于国际社会进一步全面、准确了解中国经济形势和经济政策，有助于深化中方同国际社会特别是全球企业界合作，有助于推动各方携手建设开放型世界经济，共同应对危机挑战，向世界传递信心和正能量。

至于你提到的具体安排，相信有关机构会及时发布消息。

彭博社记者：据台媒报道，美国副国务卿克拉奇可能于本月下旬率团访台，外交部对此有何评论？

汪文斌：中方坚决反对美台官方往来，这一立场是一贯、明确的。我要再次强调，台湾问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益，是中美关系中最重要最敏感的问题。一个中国原则是中美关系的政治基础。我们敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止一切形式的美台官方往来，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

澎湃新闻记者：美国国务院13日发推特称，美方发布了一个关于中国共产党对维吾尔族人及其他少数民族“暴行”的网页。国务院发言人奥特加斯同日发推称中共在新疆“侵犯人权”，美正对此采取行动。中方对此有何评论？

汪文斌：美国国务院发布的涉疆网页是一个散布谎言谣言的网页。过去40多年来，新疆维吾尔族人口从555万增长到1200多万，增长了1倍以上。新疆目前拥有约2.4万座清真寺，是美国的10倍还要多，平均每530位穆斯林民众就拥有一座清真寺，这一比例比不少穆斯林国家都高。长期以来，新疆籍少数民族务工人员作为中国广大劳动者的一部分，各项权益都受到《劳动法》、《劳动合同法》等法律保护。美国国务院对上述事实充耳不闻，却用“强制绝育”、“压制宗教自由”、“强迫劳动”等词汇对新疆的人权状况进行污名化、标签化，这纯属造谣污蔑。

美国国务院的涉疆网页也是一个掩盖事实真相的网页。过去60多年来，新疆地区经济总量增长了200多倍，300多万人口摆脱贫困，人均预期寿命由30岁提高到72岁。近年来，新疆地方政府依法采取反恐和去极端化举措收到显著成效。新疆已连续近4年没有发生暴恐案件。2019年新疆接待国内外游客超过2亿人次。2018年底以来，共有90多个国家的70多个团组近千人赴新疆参访，目睹了新疆稳定繁荣发展的大好局面。今年7月在联合国人权理事会上，46个国家作共同发言，肯定新疆反恐和去极端化成就，支持中国政府的涉疆政策。美国国务院对这些事实和真相视而不见，却极尽抹黑污蔑新疆之能事，表明美方的真实意图并不是关心新疆的人权状况，而是借所谓人权问题破坏新疆的繁荣稳定，打压遏制中国的发展。

美方还把中方的治疆政策污蔑为“恐怖行为”，事实上，为恐怖分子撑腰打气的正是美方自己。近一个时期，美国驻外使节会见“东突”分子，公然为恐怖分裂势力张目，暴露了美方在反恐问题上的双重标准。

涉疆问题纯属中国内政，不容任何外部势力干预。中方再次敦促美方停止政治操弄，停止借涉疆问题干涉中国内政。任何破坏新疆繁荣稳定、阻挠中国发展进步的图谋都不会得逞。

(责编：于洋、杨牧)