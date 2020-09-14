原标题：安倍“接班人”出炉 菅义伟直面三挑战

新华社东京9月14日电 （国际观察）安倍“接班人”出炉 菅义伟直面三挑战

新华社记者郭丹

日本执政的自民党14日举行总裁选举投票，内阁官房长官菅义伟不出预料以高票当选。他将在16日召集的临时国会上被推举为日本新首相，接替此前因健康原因宣布辞职的首相安倍晋三。

在竞选规则和自民党主要派阀的“加持”下，菅义伟当选本身毫无悬念。菅义伟竞选期间以继承安倍执政路线为主要招牌，但他能否创造另一个长期政权则有不少变数。

当选无悬念

当天的投票结果显示，菅义伟得票优势明显，在总共534张有效选票中获377票。两位竞争对手中，自民党政务调查会长、日本前外相岸田文雄得票89张，自民党前干事长石破茂获68票。

安倍8月28日宣布辞职后，自民党为避免“政治空白”，决定启动紧急选举方案。这一方式使得自民党国会议员在选举投票中权重突出。日本舆论普遍认为，紧急选举方案有利于获得党内主要派阀支持的菅义伟，不利于在自民党基层党员中更有人气的石破茂。

从自民党总裁选举的整个过程即可看出，菅义伟的“先发”优势相当突出。在安倍宣布辞职后，菅义伟在第一时间取得自民党实力人物、干事长二阶俊博的支持。安倍则在综合权衡政权稳定性和政策延续性后，放弃了此前许诺岸田文雄的“禅让式”交接班。

菅义伟竞选展现强劲势头后，自民党内各派阀出于选后争夺内阁和自民党要职的考量，也纷纷倒向菅义伟。至9月8日自民党总裁选举公示之际，菅义伟事实上已得到党内五大派阀和众多无派阀议员的支持。

大势所趋，跟风的日本民意也倾向于看好菅义伟接班。《朝日新闻》9月初的民调结果显示，针对“下届首相谁更合适”的问题，认为菅义伟更合适的占38%，石破茂和岸田的支持率分别为25%和5%。而在安倍宣布辞职前的类似问卷调查中，石破茂居首位，菅义伟的支持率基本只是个位数。

14日的投票结果也显示，随着菅义伟领先地位的确立，自民党基层的支持风向也已转变。在141张地方票中，菅义伟获得89票，同样优势明显。

执政有挑战

根据相关规定，日本国会16日将召集临时会议，由众参两院国会议员选出新首相。由于自民党及其盟友公明党在众参两院均占据多数议席，菅义伟届时将正式成为日本新首相。

分析人士认为，菅义伟上任后将面临三大挑战。

一是处理好疫情防控与经济振兴的平衡。日本内阁府8日发布的修正数据显示，受新冠疫情和国际经济大环境等影响，日本今年第二季度实际国内生产总值（GDP）按年率计算下降28.1%，为有可比数据以来最大降幅，也是日本经济连续第三个季度下滑。与此同时，日本疫情形势始终处于“低烧”。日本广播协会（NHK）发布的数据显示，截至13日晚间，日本全国累计新冠确诊病例超过7.5万，13日当天新增确诊人数在400名以上。菅义伟上台后，他将不得不在疫情防控、企业救助、家庭和个人救济、国家财政健全等方面做出艰难选择与平衡。此外，明年东京奥运会能否如期举办取决于疫情防控，关系到经济振兴，其变数也是新政府的一大难题。

二是处理好“继承安倍政权”的利弊。菅义伟虽然高举继承安倍既定政策的大旗，但安倍留给他的政治遗产有正有负，难以一概“继承”。分析人士指出，菅义伟长期担任安倍政府内阁官房长官，深度参与了安倍政权各项重要政策的制定，在经济、安保、对外关系等主要领域的政策框架有望延续。但同时，安倍执政期间的一些丑闻如森友学园、加计学园、“赏樱会”等问题未必能在安倍下台后自动“翻页”，在野党已放风将在菅义伟内阁上台后继续追究上述丑闻和菅义伟在其中扮演的角色。

三是如何巩固权力基础。安倍的自民党总裁任期原定要到明年9月，菅义伟虽然当选为新总裁，但接下的只是安倍的剩余任期。明年9月自民党总裁选举将采用正常选举规则，即基层票数与国会议员票数相当。这意味着，菅义伟届时可能再次面临石破茂等人的强力挑战。作为党内无派阀人士且出身平民，菅义伟能否巩固党内权力，很大程度取决于他今后一年间的执政表现。

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