人民网>>国际

中东地区多国疫情形势严峻 以色列将再度全国“封城”

2020年09月14日15:36  来源：新华网
 
原标题：中东地区多国疫情形势严峻 以色列将再度全国“封城”

　　新华社科威特城9月13日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东多国新冠疫情防控形势严峻，以色列13日宣布将再次实施全国范围“封城”措施，约旦、巴勒斯坦考虑收紧防疫措施。

　　以色列总理内塔尼亚胡13日宣布，该国内阁批准从18日起实施为期三周的全国范围“封城”措施，以减缓新冠病毒的传播。他表示，将视感染率决定是否在三周后延长“封城”措施。以卫生部13日公布数据显示，该国新增确诊病例2882例，累计确诊155604例，累计死亡1119例，累计治愈114998例。

　　约旦卫生部13日说，新增确诊病例252例，创疫情暴发以来单日新增确诊病例数新高，累计确诊3314例，累计死亡24例。约旦首相奥马尔·拉扎兹当天发表声明说，民众若再不注重防疫，政府将不得不采取更严厉的防疫措施。

　　巴勒斯坦卫生部13日数据显示，新增确诊病例994例，累计确诊39510例，累计死亡250例，累计治愈27252例。巴内政部当天表示，随着新冠感染人数持续上升，巴勒斯坦有可能恢复实施全面封锁。

　　沙特阿拉伯卫生部13日宣布，该国新增确诊病例601例，累计确诊325651例，累计死亡4268例，累计治愈302870例。沙特内政部当天发表声明说，沙特将于2021年1月1日取消所有与新冠疫情相关的出入境交通限制措施，该国所有海陆空边境口岸届时将恢复开放。

　　黎巴嫩卫生部13日发布数据显示，该国新增确诊病例641例，累计确诊24310例，累计死亡241例，累计治愈8334例。此外，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）当天发表声明说，有90名联黎部队维和官兵感染新冠病毒。声明说，联黎部队在执行维和任务方面没有受到影响。

　　伊拉克卫生部13日报告新增新冠确诊病例3531例，累计确诊290309例，累计死亡8014例，累计治愈224705例。伊卫生部长哈桑·塔米米当天召开会议，商讨通过引进国外医护人员，以进一步提升病患收治能力。

　　还有一些国家13日公布的累计确诊病例数为：土耳其291162例，卡塔尔121740例，埃及101009例，科威特94764例，摩洛哥86686例，阿拉伯联合酋长国79489例，巴林60307例，阿尔及利亚48254例，叙利亚3540例。（执笔记者：聂云鹏；参与记者：李碧念、吴丹妮、郑思远、王峰、冀泽、李良勇、陈霖、王薇、苏小坡、陈斌杰、郑一晗、张淼、杨元勇、熊思浩、涂一帆、黄灵、陈文仙、尚昊）

(责编：燕勐、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved