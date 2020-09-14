原标题：中东地区多国疫情形势严峻 以色列将再度全国“封城”

新华社科威特城9月13日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东多国新冠疫情防控形势严峻，以色列13日宣布将再次实施全国范围“封城”措施，约旦、巴勒斯坦考虑收紧防疫措施。

以色列总理内塔尼亚胡13日宣布，该国内阁批准从18日起实施为期三周的全国范围“封城”措施，以减缓新冠病毒的传播。他表示，将视感染率决定是否在三周后延长“封城”措施。以卫生部13日公布数据显示，该国新增确诊病例2882例，累计确诊155604例，累计死亡1119例，累计治愈114998例。

约旦卫生部13日说，新增确诊病例252例，创疫情暴发以来单日新增确诊病例数新高，累计确诊3314例，累计死亡24例。约旦首相奥马尔·拉扎兹当天发表声明说，民众若再不注重防疫，政府将不得不采取更严厉的防疫措施。

巴勒斯坦卫生部13日数据显示，新增确诊病例994例，累计确诊39510例，累计死亡250例，累计治愈27252例。巴内政部当天表示，随着新冠感染人数持续上升，巴勒斯坦有可能恢复实施全面封锁。

沙特阿拉伯卫生部13日宣布，该国新增确诊病例601例，累计确诊325651例，累计死亡4268例，累计治愈302870例。沙特内政部当天发表声明说，沙特将于2021年1月1日取消所有与新冠疫情相关的出入境交通限制措施，该国所有海陆空边境口岸届时将恢复开放。

黎巴嫩卫生部13日发布数据显示，该国新增确诊病例641例，累计确诊24310例，累计死亡241例，累计治愈8334例。此外，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）当天发表声明说，有90名联黎部队维和官兵感染新冠病毒。声明说，联黎部队在执行维和任务方面没有受到影响。

伊拉克卫生部13日报告新增新冠确诊病例3531例，累计确诊290309例，累计死亡8014例，累计治愈224705例。伊卫生部长哈桑·塔米米当天召开会议，商讨通过引进国外医护人员，以进一步提升病患收治能力。

还有一些国家13日公布的累计确诊病例数为：土耳其291162例，卡塔尔121740例，埃及101009例，科威特94764例，摩洛哥86686例，阿拉伯联合酋长国79489例，巴林60307例，阿尔及利亚48254例，叙利亚3540例。（执笔记者：聂云鹏；参与记者：李碧念、吴丹妮、郑思远、王峰、冀泽、李良勇、陈霖、王薇、苏小坡、陈斌杰、郑一晗、张淼、杨元勇、熊思浩、涂一帆、黄灵、陈文仙、尚昊）

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