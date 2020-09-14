全球青年应积极拥抱数字时代 要坚定保护人类健康

人民网讯 9月12日，第四届太和文明论坛青年对话分论坛在线上举行。分论坛由太和智库主办，上海合作组织国家青年平台SCOLAR Network作为合作伙伴共同发起。来自学界与企业界的专家学者和全球青年代表以线上研讨的方式，共论新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）影响下的教育变革和困扰全人类的气候变化问题。

疫情加速推动教育体系改革，线上教育与线下教育融合发展

亚欧基金教育部门主任Leonie Nagarajan认为，疫情严重挑战传统教育体系。后疫情时代，不论是课程设置、教学方法和学习方式变化，还是在更深层次的治理机制和融资机制转变方面，教育需要全面适应社会发展和技术进步。教育的路径不再是一条线性轨迹，而是一条伴随终身、灵活的学习道路。需要构建价值观基础上的教育体系，使学习者在同理心、同情心和创造力的引导下，持续努力令社会变得更好。清华大学终身教育处世界慕课联盟发展高级主管黄尔诺强调，疫情推动了全球教育体系变革。过去几个月，教育的发展趋势是从线上教育支持线下教育变成线下教育支持线上教育。线上教育需要考虑硬件条件问题，也需要考虑因材施教，根据每个人的兴趣点和特质，实现定制化教育。北京大学燕京学堂研究生Ekaterina Kologrivaya表示，需要把线上教育和线下课堂教育结合起来，学生不仅需要课堂教育，也需要走出教室，进行实践性教育。在更远的未来，教育的一个发展趋势是多课程互动、多课程连接和全球教育体系互联。

教育公平问题需要引起关注，科技进步助力教育资源共享

悉之教育CMO古茜指出，技术不应受到地理区域的限制。调查结果表明，一些农村地区尚未完全认识到技术所起到的作用。现在应该做的事情是让他们知道技术能够帮助学生，同时令学生有条件使用这些技术。这不仅仅是怎样使用工具和产品的问题，更是一种教育方式的改变，是提升教育公平的路径。 目前很多在线教育机构正在向二三线城市下沉，未来将会有越来越多的线上与线下相结合的教育方式。车车科技首席战略官林珽认为，优化教育资源之外，应建立更公平并且是所有人都能够获得的教育平台，让人们更好地分享教育资源。

疫情促动人类反思生存环境问题，全球需要加紧应对气候变化

气候变化形势日益严峻，疫情影响凸显生存环境威胁。国际冰冻圈气候倡议科学交流主任、冰川学家Heidi Sevestre表示，当前气候变化的形势非常严峻，通过冰川研究发现，目前的气候变化非常反常，冰川、冰山的变化速度在过去300万年中前所未有，大气中的二氧化碳浓度在快速上升，必须加以有效控制。塔吉克斯坦国家科学院高级研究员Jovid Aminov指出，全球目前采取的行动远不足以消除气候变化带来的影响，今天的气候变化问题不在于如何变化，而是在于变化幅度之大，变化速度之快。如果依靠自然分解二氧化碳，需要耗时数百年，即使现在停止二氧化碳排放，全球变暖仍会持续数十年，通过减少煤炭或天然气使用无法让碳循环重新获得平衡。但也应看到，此次疫情导致全球二氧化碳排放减少，某种意义上提示气候变化尚并造成不可逆的环境改变，人类需要寻找更加智慧的方法来解决气候变化问题。俄罗斯铝业联合公司可持续发展与市场营销经理Olga Krylova谈到，疫情造成的损失还可以弥补，但气候变化造成的损失无法弥补。全球应对气候变化的努力与应对气候变化的紧迫性相比存在巨大差距，而且这种差距还在不断扩大。Blockdynamics创始人Max Song指出，2020年至2030年，是未来一到两个世纪中地球环境保护最为关键的十年。

各国需要建立环境保护责任意识，多策并举共同应对气候变化

罗马俱乐部成员、同济大学教授程一恒认为，现在亟需制定一个紧急的2.0计划，以改变未来的轨迹。平衡节能减排与经济发展的矛盾，对于发展中国家和发达国家来说是一致的，过去的错误不能再犯，这是责任，必须建立这种意识。同时，在讨论新技术及其带来的结果时，还要考虑另一个问题，就是社会的恢复力，人类应该思考怎样应对新技术带来的变化。

与会嘉宾通过线上深入研讨达成基本共识：疫情对人类持续恶化的生存环境敲响了警钟，促使世界通过理念和技术进步推动教育等各领域深刻变革，在这一重要历史进程中，青年责无旁贷。在全球环境恶化、世界格局变幻、科技革命来临的关键时刻，青年要坚定保护人类健康、促进世界可持续发展的理念，积极拥抱数字时代，砥砺奋进、主动作为、携手努力、久久为功，为建设人类命运共同体，促进世界和谐健康发展做出应有贡献。

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