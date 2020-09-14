原标题：通讯：埃及茉莉花产业在疫情中探索前行

新华社开罗9月13日电 通讯：埃及茉莉花产业在疫情中探索前行

新华社记者高阳 马哈茂德·富利 吴丹妮

午夜时分，埃及西部省的一个小村庄还在熟睡中，一群采花农已穿梭在绿色灌木丛中采摘洁白的茉莉花，馥郁芬芳的花香飘溢尼罗河三角洲。

每年6月到11月是埃及茉莉花的收获季。眼下正值9月，茉莉花花瓣已肥硕饱满，花农们精心采摘、挑选，准备运送到工厂用来制作香氛和精油。

西部省位于尼罗河三角洲，距离首都开罗约100公里。由于土壤富含矿物质，加上尼罗河水的滋养，该省成为茉莉花主要产区。数据显示，西部省有400公顷花田，在埃及每年生产的约六吨茉莉花膏中，西部省贡献了约70%的产量。每吨花膏至少能提取出半吨精油，萃取出的精油几乎全部出口。

在西部省舒卜拉贝卢拉村，很多村民以种植茉莉花为生。受新冠疫情冲击，茉莉花精油全球需求量大幅下降，对茉莉花产业造成不小影响。为了保证精油质量，花农们不辞辛苦，颇为讲究地采摘。

33岁的花农萨迪克·菲克里正与同伴抓紧时间采摘花朵。为将花朵的浓郁芳香保存下来，采摘必须在日出前进行。在隔壁花田，41岁的阿比尔·法西与她的三个女儿集中精神在齐胸的茉莉灌木丛中采摘。法西说，采摘时要双手并用，轻轻摘取花朵后装入花篮，确保娇嫩的花瓣不被挤压。

菲克里边劳作边告诉新华社记者，他所在的村庄是埃及茉莉花交易中心，近些年，附近一些村庄也兴起了茉莉花种植。

看着茉莉花被源源不断运送到精油加工厂，村民阿米尔·穆罕默德目光更长远，他开办了自己的茉莉花精油加工厂。

“我从祖辈继承了茉莉花种植园，几年前建立了自己的精油加工厂，种植采摘后自主提取精油。”穆罕默德告诉记者，他还做出口贸易。在新冠疫情下，为了维持一定销量，他想方设法将样品送往更多国家，以争取更多出口订单。

埃及农业研究中心教授胡萨姆·阿瓦德告诉记者，埃及茉莉花产业发展历经几十年，精油质量世界领先，受到很多西方进口商追捧，产业规模不断扩大。数据显示，这项芳香产业能为埃及带来每年650万美元收入和5万个工作岗位。

茉莉花为埃及花农带来可观收入。法西也表示，茉莉花采摘能够提高自己的家庭收入。

然而，一些花农认为纯手工采摘工作量大，与花朵出售至加工厂的收益不成比例。再加上今年以来，疫情影响造成市场需求萎缩，埃及茉莉花产业需要在探索中前行。

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