原标题：疫情反弹 以色列将再度全国“封城”

新华社耶路撒冷9月13日电（记者尚昊 陈文仙）以色列总理内塔尼亚胡13日宣布，该国内阁批准从18日起实施为期三周的全国范围“封城”措施，以减缓新冠病毒传播。

9月13日，以色列总理内塔尼亚胡在耶路撒冷就该国实施全国范围内的“封城”措施发表讲话。新华社/基尼图片社

以色列媒体报道说，再度“封城”期间正值以色列犹太新年、赎罪日等节假日，相关措施有助于限制聚集性活动，以免新冠感染率进一步升高。

根据新的“封城”措施，以色列全国将从18日下午2时起关停学校、餐馆、酒店、健身房、电影院、购物中心等，但超市、药店等提供基本服务的场所将保持开放。此外，民众不可离家超过500米，室内场所禁止10人以上的集会，室外场所禁止20人以上的集会，公共部门将以有限能力提供服务。

内塔尼亚胡当天还表示，将视感染率决定是否在三周后延长“封城”措施。

9月13日，在以色列中部城市奥尔耶胡达的一处实验室，技术人员进行新冠病毒血清学检测。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

今年2月下旬，以色列确诊首例新冠病例。从3月下旬开始，以色列开始实施严格的“封城”等限制措施，使该国疫情一度好转，单日新增确诊病例曾降至个位数。从5月中下旬开始，以色列逐步放松疫情限制措施，疫情随之反弹明显，新增确诊病例数急剧上升。据以色列媒体报道，以色列专家认为该国重新开放速度过快及缺乏有效的接触者追踪程序是造成新增确诊病例激增的主要因素。

以色列卫生部13日晚公布的数据显示，当天该国新增确诊病例2882例，累计确诊155604例；新增死亡病例16例，累计死亡1119例；新增治愈病例1502例，累计治愈114998例。

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