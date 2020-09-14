原标题：全球疫情简报：美机构统计美确诊病例超650万 90名联黎部队维和官兵感染

新华社北京9月14日电 13日全球疫情简报：美机构统计美确诊病例超650万 90名联黎部队维和官兵感染

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间13日13时41分（北京时间19时41分），全球新冠确诊病例较前一日增加307930例，达到28637952例；死亡病例增加5537例，达到917417例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间14日6时26分，全球新冠确诊病例达28855994例，死亡病例为921698例。美国是全球累计确诊和累计死亡病例数最多的国家，确诊病例超过650万例，达6515135例；死亡病例为194021例。

新闻事件

联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）13日发表声明说，有90名联黎部队维和官兵感染新冠病毒。这些被感染的官兵中有88人来自同一个国家的部队，另外2人来自另一个国家的部队，目前仅4人出现症状。声明说，联黎部队已采取措施，防止疫情进一步蔓延。

韩国政府13日宣布暂时解除针对首都圈的加强版防疫措施，但将继续维持该地区的防疫级别为保持社交距离第二阶段。据韩国疾病管理厅统计，截至当地时间13日零时，韩国24小时内新增确诊病例121例，累计确诊22176例。

沙特阿拉伯内政部13日发表声明说，沙特将从15日起取消对部分沙特公民和外籍居民的出入境旅行禁令。据沙特卫生部13日公布的数据，该国24小时内新增确诊病例601例，累计确诊325651例。

纳米比亚卫生和社会服务部副部长埃丝特·穆因扬格13日说，纳米比亚的新冠死亡病例累计已超过100例。穆因扬格在当天的疫情通报中介绍，该国新增确诊病例115例，累计确诊9719例；新增死亡病例3例，累计死亡101例。

英国阿斯利康制药公司12日宣布，该公司已恢复与英国牛津大学合作研发的一款新冠疫苗在英国的临床试验。此前因一名英国受试者出现“可能无法解释的疾病”，阿斯利康公司暂停了在全球多地开展的新冠疫苗临床试验，以便由独立委员会审查相关安全性数据。如今审查程序已完成，疫苗安全性获得了独立委员会和英国药品与保健品管理局的认可。

澳大利亚墨尔本大学日前宣布，该校科研人员开发出一个名为“COVID-3D”的在线分析平台。这个平台能够可视化显示新冠病毒基因组变异导致的蛋白质结构变化等信息，有助于新冠药物及疫苗研发。

(责编：燕勐、刘洁妍)